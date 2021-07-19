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На Волині горе-батько відбуватиме покарання за те, що не платив аліменти

На Волині горе-батько відбуватиме покарання за те, що не платив аліменти
За ухилення від сплати аліментів на дитину волинянин відбуватиме покарання у виді громадських робіт.

Про це інформують у пресслужбі прокуратури Волині.

Прокурори Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про злісне ухилення 30-річним жителем села Кримне Ковельського району від сплати аліментів на утримання сина (ч.1 ст. 164 КК України).
Із лютого по жовтень 2021 року горе-батько не сплатив на утримання дитини ні гривні.

Старовижівський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні цього кримінального проступку та призначив йому покарання у виді 80 годин громадських робіт.

Від обов’язку сплатити кошти на утримання дитини це чоловіка не звільняє.

Згідно із санкцією ст. 164 Кримінального кодексу України, злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) - карається громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за такий злочин, - карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до трьох років.


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Теги: аліменти, горе-батько, Волинь, суд
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