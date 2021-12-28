На Волині рятувальники витягнули з кювету автівку
Сьогодні, 12:35
Поблизу селища Голоби Ковельського району автівка злетіла у кювет.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
31 січня о 10:00 до відділення чергового караулу 21-ї державної пожежно-рятувальної частини залучалося для надання допомоги водійці, автомобіль якої потрапив у кювет.
Рятувальники за допомогою пожежного автомобіля підвищеної прохідності відбуксирували легковик на дорогу.
Всього для надання допомоги залучені 3 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
31 січня о 10:00 до відділення чергового караулу 21-ї державної пожежно-рятувальної частини залучалося для надання допомоги водійці, автомобіль якої потрапив у кювет.
Рятувальники за допомогою пожежного автомобіля підвищеної прохідності відбуксирували легковик на дорогу.
Всього для надання допомоги залучені 3 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
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