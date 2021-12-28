На Волині рятувальники витягнули з кювету автівку





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



31 січня о 10:00 до відділення чергового караулу 21-ї державної пожежно-рятувальної частини залучалося для надання допомоги водійці, автомобіль якої потрапив у кювет.



Рятувальники за допомогою пожежного автомобіля підвищеної прохідності відбуксирували легковик на дорогу.



Всього для надання допомоги залучені 3 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

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