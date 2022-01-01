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У багатодітної сім'ї згорів будинок, у який вона хотіла заселитися: необхідна допомога. ФОТО

У багатодітної сім'ї згорів будинок, у який вона хотіла заселитися: необхідна допомога. ФОТО
У сім’ї багатодітного волинянина Олександра Хайби, який разом із дружиною Ольгою виховує трьох неповнолітніх дітей, трапилася біда: згорів будинок, у який родина планувала вселитися.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив власник помешкання Олександр Хайба.

Пожежа у одноповерховому дерев’яному житловому будинку, розташованого на вулиці Дружби у селі Мирне Горохівської громади, трапилася 24 грудня 2021 року. Загоряння розпочалося із дерев’яного перекриття в місці розташування димоходу грубки.

На момент надзвичайної пригоди у будинку нікого не було, оскільки господар будинку саме завершував косметичний ремонт і багатодітна сім’я готувалася переїхати туди 27 грудня.

«О 4:30 до мене подзвонив сусід і повідомив, що горить будинок. Я подзвонив до пожежних, а поки чекав на приїзд рятувальників, намагався загасити полум’я самотужки із допомогою насосу, який опустив до колодязя. Згодом на місце прибула одна пожежна машина, а потім ще одна. Утім, до того часу вогонь розгорівся з такою силою, що води не вистачило. То я мусив прорубувати ополонку у ставку», - каже власник будинку Олександр.

Нині, подружжя, яке виховує двох доньок 7 та 14 років та 13-річного сина продовжує тулитися у помешканні батьків по-сусідству.

Оскільки пожежа знищила покрівлю, перекриття, міжкімнатні стіни по всій площі та речі домашнього вжитку, зовнішні стіни, пластикові вікна та двері, оселя стала непридатною для життя.

Родина звертається за допомогою до всіх небайдужих, адже самотужки відбудувати житло їм не під силу.

Реквізити для допомоги:

5168 7451 1420 0493 – отримувач Хайба Ольга Ярославівна
У багатодітної сім'ї згорів будинок, у який вона хотіла заселитися: необхідна допомога. ФОТО
У багатодітної сім'ї згорів будинок, у який вона хотіла заселитися: необхідна допомога. ФОТО
У багатодітної сім'ї згорів будинок, у який вона хотіла заселитися: необхідна допомога. ФОТО
У багатодітної сім'ї згорів будинок, у який вона хотіла заселитися: необхідна допомога. ФОТО
У багатодітної сім'ї згорів будинок, у який вона хотіла заселитися: необхідна допомога. ФОТО
У багатодітної сім'ї згорів будинок, у який вона хотіла заселитися: необхідна допомога. ФОТО

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Теги: згорів будинок, Волинь, допомога
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