Показував статевий орган: на Волині до школярок чіплявся напівоголений чоловік





Про це пише



Невідомий показував статевий орган, переслідуючи школярок.



Налякані дівчата зателефонували у поліцію, проте чоловік втік з місця події.



Правоохоронці зазначають, що встановлюватимуть дану особу та застерігають у разі повторення подібного інциденту негайно телефонувати на лінію «102»‎.



“Невисокого зросту та одягнений у чорний колір. На обличчі була маска, тому не змогли розгледіти зовнішність”, – описали чоловіка потерпілі.



До слова, на сторінку Інтернет-видання «БУГ» у вказану вище пору надійшло ще декілька повідомлень від дівчат, які описали таку ж особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-го січня близько 20:00 у дворі поблизу кафе «DAS» у Нововолинську напівоголений чоловік приставав до неповнолітніх дівчат.Про це пише БУГ. Невідомий показував статевий орган, переслідуючи школярок.Налякані дівчата зателефонували у поліцію, проте чоловік втік з місця події.Правоохоронці зазначають, що встановлюватимуть дану особу та застерігають у разі повторення подібного інциденту негайно телефонувати на лінію «102»‎.“Невисокого зросту та одягнений у чорний колір. На обличчі була маска, тому не змогли розгледіти зовнішність”, – описали чоловіка потерпілі.До слова, на сторінку Інтернет-видання «БУГ» у вказану вище пору надійшло ще декілька повідомлень від дівчат, які описали таку ж особу.

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