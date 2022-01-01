Показував статевий орган: на Волині до школярок чіплявся напівоголений чоловік
Сьогодні, 13:00
30-го січня близько 20:00 у дворі поблизу кафе «DAS» у Нововолинську напівоголений чоловік приставав до неповнолітніх дівчат.
Про це пише БУГ.
Невідомий показував статевий орган, переслідуючи школярок.
Налякані дівчата зателефонували у поліцію, проте чоловік втік з місця події.
Правоохоронці зазначають, що встановлюватимуть дану особу та застерігають у разі повторення подібного інциденту негайно телефонувати на лінію «102».
“Невисокого зросту та одягнений у чорний колір. На обличчі була маска, тому не змогли розгледіти зовнішність”, – описали чоловіка потерпілі.
До слова, на сторінку Інтернет-видання «БУГ» у вказану вище пору надійшло ще декілька повідомлень від дівчат, які описали таку ж особу.
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Про це пише БУГ.
Невідомий показував статевий орган, переслідуючи школярок.
Налякані дівчата зателефонували у поліцію, проте чоловік втік з місця події.
Правоохоронці зазначають, що встановлюватимуть дану особу та застерігають у разі повторення подібного інциденту негайно телефонувати на лінію «102».
“Невисокого зросту та одягнений у чорний колір. На обличчі була маска, тому не змогли розгледіти зовнішність”, – описали чоловіка потерпілі.
До слова, на сторінку Інтернет-видання «БУГ» у вказану вище пору надійшло ще декілька повідомлень від дівчат, які описали таку ж особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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