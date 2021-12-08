Хати наче ожили: у селі на Волині щороку поновлюють петриківський розпис на будинках





Про це пише видання



— Ці петриківські орнаменти не лише взимку вносять нотку радості у наше життя, а й у будь-яку пору року, — запевняє господиня одного із обійсть Олена Талатиннік.



Жінка розповідає, що розмалювали споруди у господарстві уже більше десятка років тому. А зробила це її товаришка із Луцька — волинська письменниця, авторка книг для дітей Наталія Гуркіна. Вони познайомилися, коли Олена Андріївна навчалася у Волинському державному училищі культури і мистецтв. Тоді інтереси творчих особистостей перетнулися багато в чому і згодом це приятелювання розквітло ось такими орнаментами на стінах дольських хат.



— Наталія Гуркіна придбала у нашому селі собі будинок. Подалі від міської суєти, для відпочинку і творчого натхнення. Вирішила відновити у хаті колишній побут і таким чином створила своєрідний музей, — розповідає Олена Талатиннік.



При чому, за її словами, цей побут не є недоторканим. Навпаки, все старовинне, зібране в будинку, використовується власницею у повній мірі: посуд, знаряддя до печі, рушники… А зібрати хатнє начиння їй допомогли місцеві жителі.



— Наші люди віддали їй старі речі, якими уже не користуються, бо ж кожен тепер прагне жити оновлено за умовними євростандартами. Тож Наталії вдалося дати друге життя тим речам і вдихнути його у стару хатину, яку вона розмалювала і всередині, і зовні. Після чого розмалювати свій дім погодилася і я, — каже Олена Андріївна.



Жінка дозволила прикрасити петриківським розписом у своєму будинку піч та грубки, а також знадвору темні стіни хати і господарських споруд.



— Наш будинок зведений у 70-80 роках минулого століття, стара хата, котру використовуємо як гараж-майстерню, — у повоєнні. Тож за десятиліття дерево, з якого вони зроблені, звичайно, потемніло і втратило привабливість. А коли Наталія Гуркіна їх розмалювала, будівлі наче ожили, — зауважує пані Олена.



Разом з тим вона зізнається, що боялася, як потім відновлюватиме всі ці візерунки. Адже піччю та грубами постійно користується, тож передбачала, що орнамент часто закопчуватиметься, замащуватиметься, а малюнки надворі марнітимуть під впливом атмосферних явищ. Тим більше, що деякі малюнки зроблені фарбами, які художники використовують у живописі.



— Тепер я без проблем оновлюю розпис чи не щомісяця на печі та хоча б раз в рік зовні на будівлях, — каже Олена Талатиннік.



Цій творчій особистості до вподоби її розмальоване обійстя. Квітучі будівлі викликають приємні враження і в гостей села та подорожуючих. Особливо, як зауважує господиня, в іноземців. Але от місцеві жителі не надають тому особливого значення. Напевне, на їхні естетичні смаки надто вплинули сучасні тенденції в будівництві, дизайні, тому відродження прадідівських традицій їх менше цікавить.



Тетяна ПРИХОДЬКО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дольську Камінь-Каширського району, населеному пункті, з якого починається Україна для тих, хто прямує до неї з Білорусі, є кілька обійсть, споруди в яких прикрашені петриківським розписом. Квіти на потемнілих від часу дерев’яних стінах, вималювані білою фарбою, дивовижно гармонійно вписуються у зимовий сільський колорит.Про це пише видання "Полісся" — Ці петриківські орнаменти не лише взимку вносять нотку радості у наше життя, а й у будь-яку пору року, — запевняє господиня одного із обійстьЖінка розповідає, що розмалювали споруди у господарстві уже більше десятка років тому. А зробила це її товаришка із Луцька — волинська письменниця, авторка книг для дітей. Вони познайомилися, коли Олена Андріївна навчалася у Волинському державному училищі культури і мистецтв. Тоді інтереси творчих особистостей перетнулися багато в чому і згодом це приятелювання розквітло ось такими орнаментами на стінах дольських хат.— Наталія Гуркіна придбала у нашому селі собі будинок. Подалі від міської суєти, для відпочинку і творчого натхнення. Вирішила відновити у хаті колишній побут і таким чином створила своєрідний музей, — розповідає Олена Талатиннік.При чому, за її словами, цей побут не є недоторканим. Навпаки, все старовинне, зібране в будинку, використовується власницею у повній мірі: посуд, знаряддя до печі, рушники… А зібрати хатнє начиння їй допомогли місцеві жителі.— Наші люди віддали їй старі речі, якими уже не користуються, бо ж кожен тепер прагне жити оновлено за умовними євростандартами. Тож Наталії вдалося дати друге життя тим речам і вдихнути його у стару хатину, яку вона розмалювала і всередині, і зовні. Після чого розмалювати свій дім погодилася і я, — каже Олена Андріївна.Жінка дозволила прикрасити петриківським розписом у своєму будинку піч та грубки, а також знадвору темні стіни хати і господарських споруд.— Наш будинок зведений у 70-80 роках минулого століття, стара хата, котру використовуємо як гараж-майстерню, — у повоєнні. Тож за десятиліття дерево, з якого вони зроблені, звичайно, потемніло і втратило привабливість. А коли Наталія Гуркіна їх розмалювала, будівлі наче ожили, — зауважує пані Олена.Разом з тим вона зізнається, що боялася, як потім відновлюватиме всі ці візерунки. Адже піччю та грубами постійно користується, тож передбачала, що орнамент часто закопчуватиметься, замащуватиметься, а малюнки надворі марнітимуть під впливом атмосферних явищ. Тим більше, що деякі малюнки зроблені фарбами, які художники використовують у живописі.— Тепер я без проблем оновлюю розпис чи не щомісяця на печі та хоча б раз в рік зовні на будівлях, — каже Олена Талатиннік.Цій творчій особистості до вподоби її розмальоване обійстя. Квітучі будівлі викликають приємні враження і в гостей села та подорожуючих. Особливо, як зауважує господиня, в іноземців. Але от місцеві жителі не надають тому особливого значення. Напевне, на їхні естетичні смаки надто вплинули сучасні тенденції в будівництві, дизайні, тому відродження прадідівських традицій їх менше цікавить.

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