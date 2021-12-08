Взяли під варту жителя Дніпра, який побив та пограбував пенсіонерку у Луцьку

Слідчі оголосили грабіжнику, який побив пенсіонерку у Луцьку, про підозру за ч. 3 ст. 186 КК України, суд обрав йому запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.Про це повідомляє пресслужбап поліції Волині.Нагадаємо, подіяДо поліції звернулася 65-річна місцева жителька й повідомила, що невідомий наніс їй тілесні ушкодження та відкрито заволодів 10 тисячами доларів США.На місце події негайно вирушили слідчі, співробітники карного розшуку та інші профільні служби.В ході першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що нападник працював за шахрайською схемою «ваш син потрапив у ДТП». До заявниці зателефонував нібито син, який повідомив, що потрапив ДТП і йому терміново потрібні гроші на лікування. Кошти мав забрати його знайомий, він вже буквально за декілька хвилин був у помешканні жінки. Проте громадянка хотіла запевнитись, що інформація правдива, і зателефонувати на дійсний номер своєму сину. Саме в той час грабіжник наніс їй тілесні ушкодження, забрав кошти і зник у невідомому напрямку.Особу зловмисника одразу ж встановили – це 45-річний мешканець Дніпра. На його пошуки задіяли усі необхідні служби, орієнтування передали також співробітникам поліції сусідніх областей. Завдяки негайному зверненню потерпілої до поліції та оперативним діям правоохоронців грабіжника затримали рівненські патрульні на стаціонарному посту Сарни. Викрадені гроші вилучили.Йому вже оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж) КК України. Луцький міськрайонний суд обрав запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.