Волиняни здобули три медалі на чемпіонаті України з бойового самбо





Про це інформують в управлінні у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



На змаганнях виступили й спортсмени Волинської області, які здобули в актив рідного краю 3 медалі різного ґатунку, у розділі бойове самбо.



Зокрема, чемпіоном України став Андрій Місюк у ваговій категорії 71 кг.



Срібну нагороду здобув Юрій Пасич у ваговій категорії 64 кг.

Бронзову сходинку п’єдесталу посів Іван Поремчук у ваговій категорії 88 кг.



Усі спортсмени – вихованці СК «Воїн». Тренують переможця та призерів Андрій Зінчук та Дмитро Василенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові протягом 27-31 січня 2022 року відбувся чемпіонат України з боротьби самбо серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат старшого віку (спортивне та бойове) (ІІІ ранг).Про це інформують в управлінні у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.На змаганнях виступили й спортсмени Волинської області, які здобули в актив рідного краю 3 медалі різного ґатунку, у розділі бойове самбо.Зокрема, чемпіоном України ставу ваговій категорії 71 кг.Срібну нагороду здобуву ваговій категорії 64 кг.Бронзову сходинку п’єдесталу посіву ваговій категорії 88 кг.Усі спортсмени – вихованці СК «Воїн». Тренують переможця та призерівта

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