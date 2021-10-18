вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни здобули три медалі на чемпіонаті України з бойового самбо

Волиняни здобули три медалі на чемпіонаті України з бойового самбо
У Львові протягом 27-31 січня 2022 року відбувся чемпіонат України з боротьби самбо серед юніорів, юніорок, юнаків та дівчат старшого віку (спортивне та бойове) (ІІІ ранг).

Про це інформують в управлінні у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

На змаганнях виступили й спортсмени Волинської області, які здобули в актив рідного краю 3 медалі різного ґатунку, у розділі бойове самбо.

Зокрема, чемпіоном України став Андрій Місюк у ваговій категорії 71 кг.

Срібну нагороду здобув Юрій Пасич у ваговій категорії 64 кг.
Бронзову сходинку п’єдесталу посів Іван Поремчук у ваговій категорії 88 кг.

Усі спортсмени – вихованці СК «Воїн». Тренують переможця та призерів Андрій Зінчук та Дмитро Василенко.
Волиняни здобули три медалі на чемпіонаті України з бойового самбо

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бойове самбо, чемпіонат України, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Міноборони повідомили, чи планується в Україні оголошення мобілізації
Сьогодні, 14:14
Волиняни здобули три медалі на чемпіонаті України з бойового самбо
Сьогодні, 13:53
Взяли під варту жителя Дніпра, який побив та пограбував пенсіонерку у Луцьку
Сьогодні, 13:40
Хати наче ожили: у селі на Волині щороку поновлюють петриківський розпис на будинках
Сьогодні, 13:20
На Волині до школярок чіплявся напівоголений чоловік і показував геніталії
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО Волинянин здобув «бронзу» на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО
18 жовтень, 2021, 17:49
Волиняни перемогли на всеукраїнському турнірі з пауерліфтингу. ФОТО Волиняни перемогли на всеукраїнському турнірі з пауерліфтингу. ФОТО
12 жовтень, 2021, 13:14
Команда Волині зайняла друге місце серед ветеранів на чемпіонаті України з дзюдо Команда Волині зайняла друге місце серед ветеранів на чемпіонаті України з дзюдо
20 вересень, 2021, 18:15
Волинський дзюдоїст став чемпіоном України. ФОТО Волинський дзюдоїст став чемпіоном України. ФОТО
17 вересень, 2021, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Міноборони повідомили, чи планується в Україні оголошення мобілізації
Сьогодні, 14:14
 0
Волиняни здобули три медалі на чемпіонаті України з бойового самбо
Сьогодні, 13:53
 0
Взяли під варту жителя Дніпра, який побив та пограбував пенсіонерку у Луцьку
Сьогодні, 13:40
 0
Хати наче ожили: у селі на Волині щороку поновлюють петриківський розпис на будинках
Сьогодні, 13:20
 0
На Волині до школярок чіплявся напівоголений чоловік і показував геніталії
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8