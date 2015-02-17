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У Міноборони повідомили, чи планують в Україні оголосити мобілізацію

У Міноборони повідомили, чи планують в Україні оголосити мобілізацію
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі потреби у мобілізації населення немає. Натомість відбуватиметься формування сил територіальної оборони.

Про це очільник Міноборони сказав в інтерв'ю LB.ua.

“Потреби в мобілізації, з погляду загрози, зараз немає. Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі будуть думати, що ми знали і приховали, що ворог завтра нападе”, - пояснив Резніков.

За його словами, наразі проводитиметься робота з формування Сил територіальної оборони.

"Їх будуть вчити, будуть нормальні польові навчання. І перше навчання ми почнемо з голів ОДА, РДА, плюс КМДА, звісно. У нас чотири сектори: північ, південь, схід і захід. Так само розділені й командування Сил територіальної оборони. Почнемо з півночі, зберемо всі області, плюс Київ, будемо їх вчити два-три дні на полігоні, як взаємодіяти, як що робити. Потім буде схід, південь і захід", - резюмував глава Міноборони.

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Теги: Міноборони, мобілізація
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