У Міноборони повідомили, чи планують в Україні оголосити мобілізацію

Олексій Резніков заявив, що наразі потреби у мобілізації населення немає. Натомість відбуватиметься формування сил територіальної оборони.



Про це очільник Міноборони сказав в інтерв'ю



“Потреби в мобілізації, з погляду загрози, зараз немає. Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі будуть думати, що ми знали і приховали, що ворог завтра нападе”, - пояснив Резніков.



За його словами, наразі проводитиметься робота з формування Сил територіальної оборони.



"Їх будуть вчити, будуть нормальні польові навчання. І перше навчання ми почнемо з голів ОДА, РДА, плюс КМДА, звісно. У нас чотири сектори: північ, південь, схід і захід. Так само розділені й командування Сил територіальної оборони. Почнемо з півночі, зберемо всі області, плюс Київ, будемо їх вчити два-три дні на полігоні, як взаємодіяти, як що робити. Потім буде схід, південь і захід", - резюмував глава Міноборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр оборони Українизаявив, що наразі потреби у мобілізації населення немає. Натомість відбуватиметься формування сил територіальної оборони.Про це очільник Міноборони сказав в інтерв'ю LB.ua “Потреби в мобілізації, з погляду загрози, зараз немає. Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі будуть думати, що ми знали і приховали, що ворог завтра нападе”, - пояснив Резніков.За його словами, наразі проводитиметься робота з формування Сил територіальної оборони."Їх будуть вчити, будуть нормальні польові навчання. І перше навчання ми почнемо з голів ОДА, РДА, плюс КМДА, звісно. У нас чотири сектори: північ, південь, схід і захід. Так само розділені й командування Сил територіальної оборони. Почнемо з півночі, зберемо всі області, плюс Київ, будемо їх вчити два-три дні на полігоні, як взаємодіяти, як що робити. Потім буде схід, південь і захід", - резюмував глава Міноборони.

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