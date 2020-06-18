Пропонували хабарі: на Волині водіям-порушникам загрожує від 2 до 4 років позбавлення волі

Працівники відділу реагування патрульної поліції під час несення служби затримали водіїв, які пропонували хабарі поліцейським за нескладання адмінпротоколів. Порушників притягнуть до відповідальності.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.У Ковелі патрульні зупинили автомобіль Volkswagen під керуванням жителя району. Під час огляду в транспортному засобі поліцейські виявили деревину без відповідних документів. Аби уникнути відповідальності, чоловік поклав у бардачок службового авто 700 грн.У суботу, 29 січня, під час опрацювання виклику про розпиття алкогольних напоїв на території автостанції селища Локачі, порушник намагався надати співробітникам СРПП неправомірну вигоду за нескладання адмінматеріалів за ст. 178 та ст. 175-1 КУпАП. Громадянин поклав 1200 грн між сидіннями службового автомобіля.Цього ж дня у Ковелі за порушення правил дорожнього руху правоохоронці зупинили Mercedes Sprinter. Аби правоохоронці не притягували до адміністративної відповідальності, водій мікроавтобуса, 53-річний лучанин, запропонував поліцейським хабар – 1000 грн, гроші залишив у автомобілі.А вчора, 30 січня, поблизу села Старовойтове працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили вантажівку DAF. Керував транспортним засобом 47-річний житель Чернігова. Під час перевірки документів у водія правоохоронці помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій надав поліцейським 50 євро та 3000 грн, аби ті не складали протокол за ст. 130 КУпАП.Усі факти кримінальних правопорушень зафіксували слідчі, які виїжджали на місця подій. Гроші вилучено. Відомості внесено до ЄРДР за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Наразі тривають досудові розслідування.