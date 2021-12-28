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З’їхав у кювет та врізався у дерево: на Волині у ДТП постраждав 43-річний водій. ФОТО

З’їхав у кювет та врізався у дерево: на Волині у ДТП постраждав 43-річний водій. ФОТО
У суботу, 29 січня, близько 17 години поблизу с. Зелене Луцького району водій, рухаючись автомобілем ЗАЗ Славута, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, здійснивши зіткнення з придорожнім деревом.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Внаслідок ДТП водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, від госпіталізації відмовився.

Відомо, що за кермом він перебував у стані алкогольного сп’яніння - 2,25 проміле.

У транспортному засобі також був нетверезий пасажир, він не постраждав.
З’їхав у кювет та врізався у дерево: на Волині у ДТП постраждав 43-річний водій. ФОТО

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розсідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

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Теги: Волинь, ДТП, водій
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