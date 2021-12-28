З’їхав у кювет та врізався у дерево: на Волині у ДТП постраждав 43-річний водій. ФОТО

У суботу, 29 січня, близько 17 години поблизу с. Зелене Луцького району водій, рухаючись автомобілем ЗАЗ Славута, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, здійснивши зіткнення з придорожнім деревом.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Внаслідок ДТП водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, від госпіталізації відмовився.Відомо, що за кермом він перебував у стані алкогольного сп’яніння - 2,25 проміле.У транспортному засобі також був нетверезий пасажир, він не постраждав.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розсідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.