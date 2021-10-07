П’яний водій ганяв Луцьком з дитиною в салоні. ВІДЕО
Сьогодні, 15:09
У Луцьку затримали п’яного водія, який віз дитину.
Про це пише 12 канал.
Небайдужі лучани повідомили в поліцію, що вулицями їздить Renault Scenic, водій якого веде себе неадекватно. Правоохоронці оперативно відреагували на звернення й зупинили вказаний автомобіль на проспекті Волі (там він теж їхав з порушеннями ПДР). В машині перебували водій, його дружина та дитина дошкільного віку.
Під час спілкування у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп’яніння, але проходити обстеження на вміст алкоголю в крові він відмовився. Тож на нього автоматично склали адмінпротокол за ст.130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).
Цікаво, що власкору 12 каналу чоловік підтвердив, що вживав алкоголь перед тим, як сісти за кермо. Шкодує, каже, про те, що “стукачі здали в поліцію, бо додому лишалося якихось 100 метрів”. Ризиків для дитини при такому водінні, запевняє, не бачить.
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Про це пише 12 канал.
Небайдужі лучани повідомили в поліцію, що вулицями їздить Renault Scenic, водій якого веде себе неадекватно. Правоохоронці оперативно відреагували на звернення й зупинили вказаний автомобіль на проспекті Волі (там він теж їхав з порушеннями ПДР). В машині перебували водій, його дружина та дитина дошкільного віку.
Під час спілкування у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп’яніння, але проходити обстеження на вміст алкоголю в крові він відмовився. Тож на нього автоматично склали адмінпротокол за ст.130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).
Цікаво, що власкору 12 каналу чоловік підтвердив, що вживав алкоголь перед тим, як сісти за кермо. Шкодує, каже, про те, що “стукачі здали в поліцію, бо додому лишалося якихось 100 метрів”. Ризиків для дитини при такому водінні, запевняє, не бачить.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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