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П’яний водій ганяв Луцьком з дитиною в салоні. ВІДЕО

П’яний водій ганяв Луцьком з дитиною в салоні. ВІДЕО
У Луцьку затримали п’яного водія, який віз дитину.

Про це пише 12 канал.

Небайдужі лучани повідомили в поліцію, що вулицями їздить Renault Scenic, водій якого веде себе неадекватно. Правоохоронці оперативно відреагували на звернення й зупинили вказаний автомобіль на проспекті Волі (там він теж їхав з порушеннями ПДР). В машині перебували водій, його дружина та дитина дошкільного віку.

Під час спілкування у чоловіка помітили ознаки алкогольного сп’яніння, але проходити обстеження на вміст алкоголю в крові він відмовився. Тож на нього автоматично склали адмінпротокол за ст.130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

Цікаво, що власкору 12 каналу чоловік підтвердив, що вживав алкоголь перед тим, як сісти за кермо. Шкодує, каже, про те, що “стукачі здали в поліцію, бо додому лишалося якихось 100 метрів”. Ризиків для дитини при такому водінні, запевняє, не бачить.

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Теги: Водій, Луцьк, алкоголь, дитина
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