Маленькій волинянці з СМА збирають кошти на лікування

Мілані Булизі з Володимира лишень два роки й три місяці. Проте випробування, що випали на її долю, – аж ніяк не дитячі.



Про це повідомляє



У дівчинки діагностовано важку недугу – спінальну м’язову атрофію 3 типу. СМА – це рідкісна генетична хвороба, яка без лікування призводить до атрофії всіх м’язів, навіть серця.



«Ми просимо всіх небайдужих допомогти нам у зборі коштів на дороге лікування для нашої донечки, – благають батьки малечі. – Зараз Мілана потребує підтримувальної терапії препаратами Evrysdі або Spinraza, вартість яких є непідйомною для нашої родини. Будь-яка допомога врятує життя нашій дитині».



Переказати кошти на лікування Мілани можна за реквізитами:



5168745115642701 (ПриватБанк, у гривнях) Булига І. І. (мама дівчинки)



4149499396271940 (ПриватБанк, у доларах) Булига І. І.



4149499396271957 (ПриватБанк, у євро) Булига І. І.



5168745114199570 (ПриватБанк, у гривнях) Кайревич М.О. (тато)



5167803217532410 (Ощадбанк)



5375414125396852 (Монобанк)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. з Володимира лишень два роки й три місяці. Проте випробування, що випали на її долю, – аж ніяк не дитячі.Про це повідомляє ІА Волинські новини. У дівчинки діагностовано важку недугу – спінальну м’язову атрофію 3 типу. СМА – це рідкісна генетична хвороба, яка без лікування призводить до атрофії всіх м’язів, навіть серця.«Ми просимо всіх небайдужих допомогти нам у зборі коштів на дороге лікування для нашої донечки, – благають батьки малечі. – Зараз Мілана потребує підтримувальної терапії препаратами Evrysdі або Spinraza, вартість яких є непідйомною для нашої родини. Будь-яка допомога врятує життя нашій дитині».Переказати кошти на лікування Мілани можна за реквізитами:

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