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Маленькій волинянці з СМА збирають кошти на лікування

Маленькій волинянці з СМА збирають кошти на лікування
Мілані Булизі з Володимира лишень два роки й три місяці. Проте випробування, що випали на її долю, – аж ніяк не дитячі.

Про це повідомляє ІА Волинські новини.

У дівчинки діагностовано важку недугу – спінальну м’язову атрофію 3 типу. СМА – це рідкісна генетична хвороба, яка без лікування призводить до атрофії всіх м’язів, навіть серця.

«Ми просимо всіх небайдужих допомогти нам у зборі коштів на дороге лікування для нашої донечки, – благають батьки малечі. – Зараз Мілана потребує підтримувальної терапії препаратами Evrysdі або Spinraza, вартість яких є непідйомною для нашої родини. Будь-яка допомога врятує життя нашій дитині».

Переказати кошти на лікування Мілани можна за реквізитами:

5168745115642701 (ПриватБанк, у гривнях) Булига І. І. (мама дівчинки)

4149499396271940 (ПриватБанк, у доларах) Булига І. І.

4149499396271957 (ПриватБанк, у євро) Булига І. І.

5168745114199570 (ПриватБанк, у гривнях) Кайревич М.О. (тато)

5167803217532410 (Ощадбанк)

5375414125396852 (Монобанк)
Маленькій волинянці з СМА збирають кошти на лікування
Маленькій волинянці з СМА збирають кошти на лікування

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Теги: Мілана, Володимир, СМА, допомога, кошти, лікування
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