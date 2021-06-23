Маленькій волинянці з СМА збирають кошти на лікування
Сьогодні, 15:22
Мілані Булизі з Володимира лишень два роки й три місяці. Проте випробування, що випали на її долю, – аж ніяк не дитячі.
Про це повідомляє ІА Волинські новини.
У дівчинки діагностовано важку недугу – спінальну м’язову атрофію 3 типу. СМА – це рідкісна генетична хвороба, яка без лікування призводить до атрофії всіх м’язів, навіть серця.
«Ми просимо всіх небайдужих допомогти нам у зборі коштів на дороге лікування для нашої донечки, – благають батьки малечі. – Зараз Мілана потребує підтримувальної терапії препаратами Evrysdі або Spinraza, вартість яких є непідйомною для нашої родини. Будь-яка допомога врятує життя нашій дитині».
Переказати кошти на лікування Мілани можна за реквізитами:
5168745115642701 (ПриватБанк, у гривнях) Булига І. І. (мама дівчинки)
4149499396271940 (ПриватБанк, у доларах) Булига І. І.
4149499396271957 (ПриватБанк, у євро) Булига І. І.
5168745114199570 (ПриватБанк, у гривнях) Кайревич М.О. (тато)
5167803217532410 (Ощадбанк)
5375414125396852 (Монобанк)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ІА Волинські новини.
У дівчинки діагностовано важку недугу – спінальну м’язову атрофію 3 типу. СМА – це рідкісна генетична хвороба, яка без лікування призводить до атрофії всіх м’язів, навіть серця.
«Ми просимо всіх небайдужих допомогти нам у зборі коштів на дороге лікування для нашої донечки, – благають батьки малечі. – Зараз Мілана потребує підтримувальної терапії препаратами Evrysdі або Spinraza, вартість яких є непідйомною для нашої родини. Будь-яка допомога врятує життя нашій дитині».
Переказати кошти на лікування Мілани можна за реквізитами:
5168745115642701 (ПриватБанк, у гривнях) Булига І. І. (мама дівчинки)
4149499396271940 (ПриватБанк, у доларах) Булига І. І.
4149499396271957 (ПриватБанк, у євро) Булига І. І.
5168745114199570 (ПриватБанк, у гривнях) Кайревич М.О. (тато)
5167803217532410 (Ощадбанк)
5375414125396852 (Монобанк)
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучанка виграла автомобіль в акції від ПриватБанку
Сьогодні, 15:37
Маленькій волинянці з СМА збирають кошти на лікування
Сьогодні, 15:22
П’яний водій ганяв Луцьком з дитиною в салоні. ВІДЕО
Сьогодні, 15:09
З’їхав у кювет та врізався у дерево: на Волині у ДТП постраждав 43-річний водій. ФОТО
Сьогодні, 14:46
Медіа