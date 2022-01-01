У Рівному 70-річний чоловік з дружиною хочуть вступити до лав тероборони





Про це пише у Вікторія Шинкаренко.



"Чоловіка звати Микола. Йому 70 років. Микола розповів, що він зі своєю дружиною хочуть обороняти свою домівку та майбутнє України від ворогів. Він зі зброєю в руках, а його дружина, яка має медичну освіту, лікувати та надавати медичну допомогу під час військових дій. Зустріч з Миколою - це дуже щемкий та трепетний момент, від якого навертаються сльози на очі. Хай ця історія буде прикладом любові до свого народу та прагнення до незалежного майбутнього наших дітей", - пише жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному до «Будинку ветеранів» завітав старший чоловік, щоб вступити до лав територіальної оборони.Про це пише у фейсбуці волонтерка"Чоловіка звати Микола. Йому 70 років. Микола розповів, що він зі своєю дружиною хочуть обороняти свою домівку та майбутнє України від ворогів. Він зі зброєю в руках, а його дружина, яка має медичну освіту, лікувати та надавати медичну допомогу під час військових дій. Зустріч з Миколою - це дуже щемкий та трепетний момент, від якого навертаються сльози на очі. Хай ця історія буде прикладом любові до свого народу та прагнення до незалежного майбутнього наших дітей", - пише жінка.

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