Лучанка виграла автомобіль в акції від ПриватБанку

із Луцька стала головною переможницею акції ПриватБанку і отримала автомобіль.Про це інформують у пресслужбі ПриватБанку.З автосалону Дніпра пані Ольга з чоловіком вирушили додому за кермом новенької Toyota Proace City Verso.Наприкінці минулого року серед клієнтів, які встановили РOS-термінали ПриватБанку у своїх торгових точках, проводилась акція “Авто під ялинку з еквайрингом від ПриватБанку”. Клієнтам потрібно було лише зареєструватись в акції та залишити коментар під постом у Facebook. Саме там переможниця і побачила анонс акції:“Я подумала: Чому б і ні?” - розказує пані Ольга, - і зареєструвалась. Клієнтами ПриватБанку наша родина є вже не один десяток років. Та власне це і єдиний банк, послугами якого ми користуємось. Емоції, які я зараз відчуваю, просто не передати. Це мій перший виграш в житті. Я щаслива!”керівник Напрямку торгового еквайрингу, вручив ключі від авто переможниці.