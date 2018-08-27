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Лучанка виграла автомобіль в акції від ПриватБанку

Лучанка виграла автомобіль в акції від ПриватБанку
Ольга Карпук із Луцька стала головною переможницею акції ПриватБанку і отримала автомобіль.

Про це інформують у пресслужбі ПриватБанку.

З автосалону Дніпра пані Ольга з чоловіком вирушили додому за кермом новенької Toyota Proace City Verso.

Наприкінці минулого року серед клієнтів, які встановили РOS-термінали ПриватБанку у своїх торгових точках, проводилась акція “Авто під ялинку з еквайрингом від ПриватБанку”. Клієнтам потрібно було лише зареєструватись в акції та залишити коментар під постом у Facebook. Саме там переможниця і побачила анонс акції:

“Я подумала: Чому б і ні?” - розказує пані Ольга, - і зареєструвалась. Клієнтами ПриватБанку наша родина є вже не один десяток років. Та власне це і єдиний банк, послугами якого ми користуємось. Емоції, які я зараз відчуваю, просто не передати. Це мій перший виграш в житті. Я щаслива!”

Сергій Макаренко, керівник Напрямку торгового еквайрингу, вручив ключі від авто переможниці.

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Теги: лучанка, виграла, автомобіль, акція, ПриватБанк
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