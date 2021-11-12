Дірявий дах, тріщини на стінах: школа на Волині потребує ремонту. ВІДЕО





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“Це небезпека, тому що вчитель бере дітей, а це по 25, по 28 учнів, виходить майже на міжнародну трасу, де їздять автомобілі, і веде у спортивний зал спортшколи”, – каже директор школи Ігор Рудчик.



І якщо ж для учнів школи відсутність спортзалу це найбільша проблема, то директор закладу переймається ще однією, не менш важливою, – це аварійний стан одного із корпусів школи. Там протікає дах, тож уся будівля – у жахливому стані. Щоб не сталося обвалу у школі звернулися за допомогою.



“Ми вже не вперше звертаємося до Степана Петровича Івахіва. Завдяки його сприянню в нас вже вставлені металопластикові вікна. Також ми звернулися із великою проблемою, що в нас дах знаходиться в аварійному стані. Вже є проектно-кошторисна документація, тож маємо надію, що рух піде”, – каже Ігор Рудчик.



До слова, вартість цієї проектно-кошторисної документації – півтора мільйона гривень. Проект передбачає не лише ремонт даху. Стару і занедбану будівлю планують знести, замість неї у школі врешті з’явиться новий просторий спортзал.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дірявий дах, тріщини на стінах та грибок, а замість спортзалу – невеличка кімната. В таких умовах у Ратнівській школі №2 навчаються майже 700 школярів. І якщо учні початкових класів можуть відвідувати уроки фізкультури у спортивній кімнаті у приміщенні школи, то старшокласникам, аби потрапити на заняття, треба йти в іншу будівлю.Про це інформують на 12 каналі. “Це небезпека, тому що вчитель бере дітей, а це по 25, по 28 учнів, виходить майже на міжнародну трасу, де їздять автомобілі, і веде у спортивний зал спортшколи”, – каже директор школи Ігор Рудчик.І якщо ж для учнів школи відсутність спортзалу це найбільша проблема, то директор закладу переймається ще однією, не менш важливою, – це аварійний стан одного із корпусів школи. Там протікає дах, тож уся будівля – у жахливому стані. Щоб не сталося обвалу у школі звернулися за допомогою.“Ми вже не вперше звертаємося до. Завдяки його сприянню в нас вже вставлені металопластикові вікна. Також ми звернулися із великою проблемою, що в нас дах знаходиться в аварійному стані. Вже є проектно-кошторисна документація, тож маємо надію, що рух піде”, – кажеДо слова, вартість цієї проектно-кошторисної документації – півтора мільйона гривень. Проект передбачає не лише ремонт даху. Стару і занедбану будівлю планують знести, замість неї у школі врешті з’явиться новий просторий спортзал.

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