Де у Луцьку не буде світла завтра, 1 лютого
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у вівторок, 1 лютого, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 9:00 до 15:00 - вул. Богачука, вул. Клима Савури (частково), вул. Островського (частково), вул. Баженова (частково), вул. Панфілова (частково), вул. Гонгадзе, вул. Карпенка карого (частково), вул. Ніла Хасевича (частково);
з 13:30 до 16:00 - вул. Даньшина (частково), вул. Софії Перовської (частково), вул. Коцька, пров. Гнідавський (частково).
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 9:00 до 15:00 - вул. Богачука, вул. Клима Савури (частково), вул. Островського (частково), вул. Баженова (частково), вул. Панфілова (частково), вул. Гонгадзе, вул. Карпенка карого (частково), вул. Ніла Хасевича (частково);
з 13:30 до 16:00 - вул. Даньшина (частково), вул. Софії Перовської (частково), вул. Коцька, пров. Гнідавський (частково).
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