Лучанин, який подолав рак, пожиттєво повинен приймати дороговартісну таблетовану хімію

21-річний лучанинЛуцьку потребує допомоги небайдужих. У Національному інституті раку в Києві у листопаді 2021 року йому призначили приймати таблетовану хімію «Вотрієнт» пожиттєво.Про це розповівсам юнак.У 2018 році в хлопця діагностували синовіальну саркому м’яких тканин плеча з метастазами в легенях четвертої стадії. У серпні 2021-го його прооперували у Національному інституті раку.Зараз Семен повністю здоровий, за останнім обстеженням, яке провели 18 січня, в легенях нічого не виявили.Приймання таблетованої хімії дає про себе знати.Наразі медики рекомендують знизити дозування «Вотрієнту» із 800 мл до 600мл у зв’язку з погіршенням здоров’я, бо хлопець відчуває болі в серці та слабкість. При цьому лікування коштує 12 600 гривень на місяць.«Я дуже сподіваюся, що буду жити без цих таблеток і без думок, де брати на це все гроші, але наразі не можу без дозволу лікарів це зробити. Дякую всім небайдужим людям за будь-яку допомогу», – кажеГроші можна переказувати за реквізитами: