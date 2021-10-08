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Лучанин, який подолав рак, пожиттєво повинен приймати дороговартісну таблетовану хімію

Лучанин, який подолав рак, пожиттєво повинен приймати дороговартісну таблетовану хімію
21-річний лучанин Семен Цикорський Луцьку потребує допомоги небайдужих. У Національному інституті раку в Києві у листопаді 2021 року йому призначили приймати таблетовану хімію «Вотрієнт» пожиттєво.

Про це розповів Інформаційному агентству ВолиньPost сам юнак.

У 2018 році в хлопця діагностували синовіальну саркому м’яких тканин плеча з метастазами в легенях четвертої стадії. У серпні 2021-го його прооперували у Національному інституті раку.

Зараз Семен повністю здоровий, за останнім обстеженням, яке провели 18 січня, в легенях нічого не виявили.

Приймання таблетованої хімії дає про себе знати.

Наразі медики рекомендують знизити дозування «Вотрієнту» із 800 мл до 600мл у зв’язку з погіршенням здоров’я, бо хлопець відчуває болі в серці та слабкість. При цьому лікування коштує 12 600 гривень на місяць.

«Я дуже сподіваюся, що буду жити без цих таблеток і без думок, де брати на це все гроші, але наразі не можу без дозволу лікарів це зробити. Дякую всім небайдужим людям за будь-яку допомогу», – каже Семен.

Гроші можна переказувати за реквізитами:

4149 4993 9490 2991 (ПриватБанк)

4441 1144 2143 2913 (Монобанк)

4102 3251 2322 3786 (Альфа-банк)

Отримувач – Цикорський Семен Станіславович
Лучанин, який подолав рак, пожиттєво повинен приймати дороговартісну таблетовану хімію
Лучанин, який подолав рак, пожиттєво повинен приймати дороговартісну таблетовану хімію

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Теги: Семен Цикорський, онкологія, допомога
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