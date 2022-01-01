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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого
У вівторок, 1 лютого, на Волині буде мінлива хмарність, без істотних опадів.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах – ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.

Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.

Температура вночі -4⁰, вдень від -1° до -2°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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