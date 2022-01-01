Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого
Сьогодні, 20:00
У вівторок, 1 лютого, на Волині буде мінлива хмарність, без істотних опадів.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.
Температура вночі -4⁰, вдень від -1° до -2°.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.
Температура вночі -4⁰, вдень від -1° до -2°.
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