Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах – ожеледиця.



Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.



Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.



Температура вночі -4⁰, вдень від -1° до -2°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 1 лютого, на Волині буде мінлива хмарність, без істотних опадів.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах – ожеледиця.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.Весь день у Луцьку буде хмарним. Без опадів.Температура вночі -4⁰, вдень від -1° до -2°.

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