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Де найбільше порушників виявили пристрої автоматичної фіксації перевищення швидкості на Волині

Де найбільше порушників виявили пристрої автоматичної фіксації перевищення швидкості на Волині
На дорогах Волині, де встановлені пристрої автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, у сім разів стали рідше перевищувати швидкість. У період з 27 серпня і до 31 грудня 2021 року поліцейськими винесено 65 тисяч 218 постанов щодо перевищення швидкості, які зафіксували прилади, на Волині. Найбільше порушень пристрої зафіксували у Струмівці та Копачівці, а найменше – у Ковелі.

Перші пристрої автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР на Волині встановили в серпні 2021 року (Струмівка, Забороль, Копачівка, Ковель). У жовтні встановили ще 5 таких пристроїв. 4 з них у місті Луцьку, на вулицях Ковельській, В’ячеслава Чорновола та Конякіна, ще один – поблизу Володимира-Волинського, – йдеться у матеріалі «Сили Правди».

Найбільше повідомлень про порушення швидкісного режиму в Луцьку надійшло з пристрою на вулиці В’ячеслава Чорновола – 1445. Дві камери встановлені на вулиці Ковельській в обох напрямках разом «зловили» 1945 «лихачів». Пристрій по вулиці Конякіна обласного центру зафіксував найменше в місті порушень ПДР пов’язаних з перевищенням швидкості – 948.
Де найбільше порушників виявили пристрої автоматичної фіксації перевищення швидкості на Волині

А на Волині найбільше порушень зафіксували камери у селах Струмівка (19 643 порушень) і Копачівка (19 224 порушень), а найменше – 3856 – пристрій встановлений у місті Ковелі.
Де найбільше порушників виявили пристрої автоматичної фіксації перевищення швидкості на Волині

Якщо ж проаналізувати динаміку, то вже наступного місяця після запуску приладів кількість зафіксованих ними порушень зменшувалась в понад два рази. А за чотири місяці роботи камер на автодорогах державного значення М-07, М-19 та Н-22 – у сім разів.

Наразі пристрої в автоматичному режимі технічно здатні фіксувати лише перевищення швидкості.

У Департаменті патрульної поліції не змогли відповісти на питання про суму сплачених порушниками штрафів винесених за допомогою стаціонарних приладів автоматичної фіксації на Волині. Однак, якщо уявити, що всі порушники сплатили хоча б пільгове стягнення, по 170 гривень, то сума штрафів сягне понад 11 мільйонів гривень.

Оксана Петрук.

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Теги: Швидкість, Волинь, автоматичні пристрої
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