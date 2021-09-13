Де найбільше порушників виявили пристрої автоматичної фіксації перевищення швидкості на Волині
Сьогодні, 16:48
На дорогах Волині, де встановлені пристрої автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, у сім разів стали рідше перевищувати швидкість. У період з 27 серпня і до 31 грудня 2021 року поліцейськими винесено 65 тисяч 218 постанов щодо перевищення швидкості, які зафіксували прилади, на Волині. Найбільше порушень пристрої зафіксували у Струмівці та Копачівці, а найменше – у Ковелі.
Перші пристрої автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР на Волині встановили в серпні 2021 року (Струмівка, Забороль, Копачівка, Ковель). У жовтні встановили ще 5 таких пристроїв. 4 з них у місті Луцьку, на вулицях Ковельській, В’ячеслава Чорновола та Конякіна, ще один – поблизу Володимира-Волинського, – йдеться у матеріалі «Сили Правди».
Найбільше повідомлень про порушення швидкісного режиму в Луцьку надійшло з пристрою на вулиці В’ячеслава Чорновола – 1445. Дві камери встановлені на вулиці Ковельській в обох напрямках разом «зловили» 1945 «лихачів». Пристрій по вулиці Конякіна обласного центру зафіксував найменше в місті порушень ПДР пов’язаних з перевищенням швидкості – 948.
А на Волині найбільше порушень зафіксували камери у селах Струмівка (19 643 порушень) і Копачівка (19 224 порушень), а найменше – 3856 – пристрій встановлений у місті Ковелі.
Якщо ж проаналізувати динаміку, то вже наступного місяця після запуску приладів кількість зафіксованих ними порушень зменшувалась в понад два рази. А за чотири місяці роботи камер на автодорогах державного значення М-07, М-19 та Н-22 – у сім разів.
Наразі пристрої в автоматичному режимі технічно здатні фіксувати лише перевищення швидкості.
У Департаменті патрульної поліції не змогли відповісти на питання про суму сплачених порушниками штрафів винесених за допомогою стаціонарних приладів автоматичної фіксації на Волині. Однак, якщо уявити, що всі порушники сплатили хоча б пільгове стягнення, по 170 гривень, то сума штрафів сягне понад 11 мільйонів гривень.
Оксана Петрук.
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Перші пристрої автоматичної фото- і відеофіксації порушень ПДР на Волині встановили в серпні 2021 року (Струмівка, Забороль, Копачівка, Ковель). У жовтні встановили ще 5 таких пристроїв. 4 з них у місті Луцьку, на вулицях Ковельській, В’ячеслава Чорновола та Конякіна, ще один – поблизу Володимира-Волинського, – йдеться у матеріалі «Сили Правди».
Найбільше повідомлень про порушення швидкісного режиму в Луцьку надійшло з пристрою на вулиці В’ячеслава Чорновола – 1445. Дві камери встановлені на вулиці Ковельській в обох напрямках разом «зловили» 1945 «лихачів». Пристрій по вулиці Конякіна обласного центру зафіксував найменше в місті порушень ПДР пов’язаних з перевищенням швидкості – 948.
А на Волині найбільше порушень зафіксували камери у селах Струмівка (19 643 порушень) і Копачівка (19 224 порушень), а найменше – 3856 – пристрій встановлений у місті Ковелі.
Якщо ж проаналізувати динаміку, то вже наступного місяця після запуску приладів кількість зафіксованих ними порушень зменшувалась в понад два рази. А за чотири місяці роботи камер на автодорогах державного значення М-07, М-19 та Н-22 – у сім разів.
Наразі пристрої в автоматичному режимі технічно здатні фіксувати лише перевищення швидкості.
У Департаменті патрульної поліції не змогли відповісти на питання про суму сплачених порушниками штрафів винесених за допомогою стаціонарних приладів автоматичної фіксації на Волині. Однак, якщо уявити, що всі порушники сплатили хоча б пільгове стягнення, по 170 гривень, то сума штрафів сягне понад 11 мільйонів гривень.
Оксана Петрук.
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