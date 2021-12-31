Перший внесок 10% та розстрочка на 36 місяців – нова акція у ЖК «Амстердам»*
Сьогодні, 08:50
Із лютого стартує акційна пропозиція на квартири в ЖК “Амстердам” (с. Струмівка). 10 квартир можна придбати у розстрочку із мінімальним першим внеском - лише 10%. Розтермінування - 36 місяців.
Акційна пропозиція діє на будь-які квартири в усіх під’їздах житлового комплексу. Загалом тут буде 8 під'їздів - перші 4 уже змуровані, ведеться будівництво ще трьох.
Читати більше про найсучасніший ЖК Будівельної компанії “Інвестор”: Усе, що ви хотіли знати про ЖК «Амстердам», – у запитаннях до Андрія Разумовського*
У ЖК “Амстердам” - нова система класифікації квартир, не за загальною кількістю кімнат, а за кількістю спалень. Тому навіть у найменшій квартирі цього ЖК буде і вітальня, і хоча б одна окрема спальня.
Ще одна особливість ЖК “Амстердам” - архітектура. Стримані фасади, схилі дахи та сучасний декор додають простору відчуття камерності та затишку і відтворюють архітектурні традиції західноєвропейських міст.
Будинок спроектовано таким чином, що тут буде так званий напіввідкритий двір: з головної вулиці будівля є суцільною “стіною” і відмежовує двір від вулиці, а з іншого боку між під’їздами є вільний простір. Тут запланована максимальна кількість зелені, лаконічні доріжки та місця для відпочинку.
Серед інших особливостей ЖК “Амстердам”:
-Нова технологія монолітно-каркасного будівництва з використанням сучасних будматеріалів.
-Великий вибір різних та зручних планувань квартир.
-Власна котельня, що суттєво знизить витрати на опалення та обігрів води.
-Велика відпочинкова зона із сучасним ігровим обладнанням для дітей та спортивними зонами.
-Заклади обслуговування і громадський простір на першому поверсі будинку.
-Сучасний дизайн будівлі та фасадів.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:
+38 067 543 38 36
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
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Акційна пропозиція діє на будь-які квартири в усіх під’їздах житлового комплексу. Загалом тут буде 8 під'їздів - перші 4 уже змуровані, ведеться будівництво ще трьох.
Читати більше про найсучасніший ЖК Будівельної компанії “Інвестор”: Усе, що ви хотіли знати про ЖК «Амстердам», – у запитаннях до Андрія Разумовського*
У ЖК “Амстердам” - нова система класифікації квартир, не за загальною кількістю кімнат, а за кількістю спалень. Тому навіть у найменшій квартирі цього ЖК буде і вітальня, і хоча б одна окрема спальня.
Ще одна особливість ЖК “Амстердам” - архітектура. Стримані фасади, схилі дахи та сучасний декор додають простору відчуття камерності та затишку і відтворюють архітектурні традиції західноєвропейських міст.
Будинок спроектовано таким чином, що тут буде так званий напіввідкритий двір: з головної вулиці будівля є суцільною “стіною” і відмежовує двір від вулиці, а з іншого боку між під’їздами є вільний простір. Тут запланована максимальна кількість зелені, лаконічні доріжки та місця для відпочинку.
Серед інших особливостей ЖК “Амстердам”:
-Нова технологія монолітно-каркасного будівництва з використанням сучасних будматеріалів.
-Великий вибір різних та зручних планувань квартир.
-Власна котельня, що суттєво знизить витрати на опалення та обігрів води.
-Велика відпочинкова зона із сучасним ігровим обладнанням для дітей та спортивними зонами.
-Заклади обслуговування і громадський простір на першому поверсі будинку.
-Сучасний дизайн будівлі та фасадів.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів Будівельної компанії “Інвестор”:
+38 067 543 38 36
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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