В Україні призупиняє роботу одна з найбільших мереж газових заправок
Сьогодні, 17:05
Від вівторка, 1 лютого, усі автозаправні станції державної компанії “Укравтогаз” призупиняють роботу через низький попит на цей вид палива та високі ціни на газ.
Про це пише ТСН.
У повідомленні йдеться, що від 6:45 1 лютого 2022 року буде припинено комерційне заправлення автотранспорту на АГНКС “Укравтогаз”. Причиною цього називають зменшення обсягів реалізації CNG, зростання вартості природного газу та електроенергії, а також несприятливу кон’юнктуру ринку.
Раніше у компанії частково закривали деякі АГНКС.
“Ми так само, як і всі інші промислові підприємства України, купуємо газ на ринку. А на ринку на сьогоднішній день ціна — понад $1 000 за 1 000 кубометрів. Це не дозволяє нам утримувати клієнтів: за такої закупівельної ціни ми не можемо давати привабливу ціну для своїх клієнтів у порівнянні з цінами інших видів палива”, — пояснив у коментарі спеціалізованому виданню enkorr очільник "Укравтогазу" Олександр Ватажишин.
За його словами, такий вимушений захід триватиме до того часу, доки ціна на газ не стабілізується.
Державне підприємство "Укравтогаз" увійшло до складу "Нафтогазу" у 2018 році. Компанія має 90 станцій у всіх регіонах України і посідає третє місце на ринку за продажем газу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише ТСН.
У повідомленні йдеться, що від 6:45 1 лютого 2022 року буде припинено комерційне заправлення автотранспорту на АГНКС “Укравтогаз”. Причиною цього називають зменшення обсягів реалізації CNG, зростання вартості природного газу та електроенергії, а також несприятливу кон’юнктуру ринку.
Раніше у компанії частково закривали деякі АГНКС.
“Ми так само, як і всі інші промислові підприємства України, купуємо газ на ринку. А на ринку на сьогоднішній день ціна — понад $1 000 за 1 000 кубометрів. Це не дозволяє нам утримувати клієнтів: за такої закупівельної ціни ми не можемо давати привабливу ціну для своїх клієнтів у порівнянні з цінами інших видів палива”, — пояснив у коментарі спеціалізованому виданню enkorr очільник "Укравтогазу" Олександр Ватажишин.
За його словами, такий вимушений захід триватиме до того часу, доки ціна на газ не стабілізується.
Державне підприємство "Укравтогаз" увійшло до складу "Нафтогазу" у 2018 році. Компанія має 90 станцій у всіх регіонах України і посідає третє місце на ринку за продажем газу.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні призупиняє роботу одна з найбільших мереж газових заправок
Сьогодні, 17:05
Де найбільше порушників виявили пристрої автоматичної фіксації перевищення швидкості на Волині
Сьогодні, 16:48
Лучанин, який подолав рак, пожиттєво повинен приймати дороговартісну таблетовану хімію
Сьогодні, 16:29
Медіа