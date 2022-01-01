В Україні призупиняє роботу одна з найбільших мереж газових заправок

Від вівторка, 1 лютого, усі автозаправні станції державної компанії “Укравтогаз” призупиняють роботу через низький попит на цей вид палива та високі ціни на газ.Про це пише ТСН.У повідомленні йдеться, що від 6:45 1 лютого 2022 року буде припинено комерційне заправлення автотранспорту на АГНКС “Укравтогаз”. Причиною цього називають зменшення обсягів реалізації CNG, зростання вартості природного газу та електроенергії, а також несприятливу кон’юнктуру ринку.Раніше у компанії частково закривали деякі АГНКС.“Ми так само, як і всі інші промислові підприємства України, купуємо газ на ринку. А на ринку на сьогоднішній день ціна — понад $1 000 за 1 000 кубометрів. Це не дозволяє нам утримувати клієнтів: за такої закупівельної ціни ми не можемо давати привабливу ціну для своїх клієнтів у порівнянні з цінами інших видів палива”, — пояснив у коментарі спеціалізованому виданню enkorr очільник "Укравтогазу" Олександр Ватажишин.За його словами, такий вимушений захід триватиме до того часу, доки ціна на газ не стабілізується.Державне підприємство "Укравтогаз" увійшло до складу "Нафтогазу" у 2018 році. Компанія має 90 станцій у всіх регіонах України і посідає третє місце на ринку за продажем газу.