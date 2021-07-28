Волинському музею подарували свинцевий свисток часів Першої світової війни





Про це розповіла Мирослава Мороз.



З її слів, у фондах музею зберігається чимало експонатів періоду 1914-1918 років: світлини, документи, військове спорядження. Новий експонат музею подарував місцевий житель Анатолій Васильчук.



Сигнальний свисток виготовлений зі свинцю, має трубчату форму, звужений до переднього краю, деформований у місці отвору, – розповіла музейниця. Кільце, яке кріпилося до свистка, втрачене, а вушко надломлене. Також всередині свистка відсутня кулька, оскільки звук подавався простим свистом.



Зі слів Мирослави Мороз, свисток був знайдений на правому березі річки Стохід по лінії дислокації австрійських військ, де відбувалися бої між австрійською і російською царською арміями.

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