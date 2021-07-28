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Волинському музею подарували свинцевий свисток часів Першої світової війни

Волинському музею подарували свинцевий свисток часів Першої світової війни
Ковельському історичному музею передали сигнальний свисток, яким користувалися під час Першої світової війни офіцери австрійської армії для подання сигналу в ланцюгу.

Про це розповіла Суспільному телефоном головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз.

З її слів, у фондах музею зберігається чимало експонатів періоду 1914-1918 років: світлини, документи, військове спорядження. Новий експонат музею подарував місцевий житель Анатолій Васильчук.

Сигнальний свисток виготовлений зі свинцю, має трубчату форму, звужений до переднього краю, деформований у місці отвору, – розповіла музейниця. Кільце, яке кріпилося до свистка, втрачене, а вушко надломлене. Також всередині свистка відсутня кулька, оскільки звук подавався простим свистом.
Волинському музею подарували свинцевий свисток часів Першої світової війни

Зі слів Мирослави Мороз, свисток був знайдений на правому березі річки Стохід по лінії дислокації австрійських військ, де відбувалися бої між австрійською і російською царською арміями.

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Теги: Волинь, Ковель, свисток, музей
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