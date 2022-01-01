Розбив скло у дверях: 25-річний волинянин пограбував магазин. ФОТО
Сьогодні, 17:40
29 січня до відділення поліції №1 (м. Любомль) надійшла заява 29- річного жителя Щацька про крадіжку.
Про це повідомляє пресслужба Ковельського районного управління поліції Волинської області.
Як повідомив чоловік, подія трапилась напередодні вночі з магазину, що розташований у селищі Щацьк. Спритник, розбивши скло у вхідних дверях, проник у торговий заклад, де викрав слабоалкогольних напоїв на суму майже 400 гривень.
Поліцейськими встановлено, що до крадіжки причетний 25-річний місцевий мешканець. Викрадені продукти частково вилучили.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.
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Про це повідомляє пресслужба Ковельського районного управління поліції Волинської області.
Як повідомив чоловік, подія трапилась напередодні вночі з магазину, що розташований у селищі Щацьк. Спритник, розбивши скло у вхідних дверях, проник у торговий заклад, де викрав слабоалкогольних напоїв на суму майже 400 гривень.
Поліцейськими встановлено, що до крадіжки причетний 25-річний місцевий мешканець. Викрадені продукти частково вилучили.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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