вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розбив скло у дверях: 25-річний волинянин пограбував магазин. ФОТО

Розбив скло у дверях: 25-річний волинянин пограбував магазин. ФОТО
29 січня до відділення поліції №1 (м. Любомль) надійшла заява 29- річного жителя Щацька про крадіжку.

Про це повідомляє пресслужба Ковельського районного управління поліції Волинської області.

Як повідомив чоловік, подія трапилась напередодні вночі з магазину, що розташований у селищі Щацьк. Спритник, розбивши скло у вхідних дверях, проник у торговий заклад, де викрав слабоалкогольних напоїв на суму майже 400 гривень.

Поліцейськими встановлено, що до крадіжки причетний 25-річний місцевий мешканець. Викрадені продукти частково вилучили.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.
Розбив скло у дверях: 25-річний волинянин пограбував магазин. ФОТО
Розбив скло у дверях: 25-річний волинянин пограбував магазин. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пограбував магазин, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ФК «Волинь» пояснили, чому скасували деякі матчі
Сьогодні, 18:30
У Луцькій громаді пільговики отримають допомогу на оплату комунпослуг
Сьогодні, 18:00
Розбив скло у дверях: 25-річний волинянин пограбував магазин. ФОТО
Сьогодні, 17:40
Волинському музею подарували свинцевий свисток часів Першої світової війни
Сьогодні, 17:23
В Україні призупиняє роботу одна з найбільших мереж газових заправок
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
У ФК «Волинь» пояснили, чому скасували деякі матчі У ФК «Волинь» пояснили, чому скасували деякі матчі
Сьогодні, 18:30
Волинському музею подарували свинцевий свисток часів Першої світової війни Волинському музею подарували свинцевий свисток часів Першої світової війни
Сьогодні, 17:23
Де найбільше порушників виявили пристрої автоматичної фіксації перевищення швидкості на Волині Де найбільше порушників виявили пристрої автоматичної фіксації перевищення швидкості на Волині
Сьогодні, 16:48
З’їхав у кювет та врізався у дерево: на Волині у ДТП постраждав 43-річний водій. ФОТО З’їхав у кювет та врізався у дерево: на Волині у ДТП постраждав 43-річний водій. ФОТО
Сьогодні, 14:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку не буде світла завтра, 1 лютого
Сьогодні, 19:00
 0
У ФК «Волинь» пояснили, чому скасували деякі матчі
Сьогодні, 18:30
 0
У Луцькій громаді пільговики отримають допомогу на оплату комунпослуг
Сьогодні, 18:00
 0
Розбив скло у дверях: 25-річний волинянин пограбував магазин. ФОТО
Сьогодні, 17:40
 0
Волинському музею подарували свинцевий свисток часів Першої світової війни
Сьогодні, 17:23
 0
Медіа
відео
1/8