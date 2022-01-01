Розбив скло у дверях: 25-річний волинянин пограбував магазин. ФОТО

29 січня до відділення поліції №1 (м. Любомль) надійшла заява 29- річного жителя Щацька про крадіжку.Про це повідомляє пресслужба Ковельського районного управління поліції Волинської області.Як повідомив чоловік, подія трапилась напередодні вночі з магазину, що розташований у селищі Щацьк. Спритник, розбивши скло у вхідних дверях, проник у торговий заклад, де викрав слабоалкогольних напоїв на суму майже 400 гривень.Поліцейськими встановлено, що до крадіжки причетний 25-річний місцевий мешканець. Викрадені продукти частково вилучили.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років. Триває слідство.