У Луцькій громаді пільговики отримають допомогу на оплату комунпослуг

Жителі Луцької громади отримають адресну грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг.Про це йдеться у пресслужбі Луцькради.Рішення виконавчого комітету від 28.12.2021 № 1080-1 затвердило Порядок надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, електричної енергії громадянам на 2022 рік та встановили розмір щомісячної адресної грошової допомоги у розмірі 800 грн.Передбачено виплату таким категоріям громадян:- членам сімей воїнів загиблих під час бойових дій в Афганістані;- особам з інвалідністю по зору І та ІІ групи, дітям з інвалідністю по зору та членам їх сімей;- членам сімей осіб, які мають право на пільги за чинним законодавством - повнолітнім дітям, які визнані особою з інвалідністю з дитинства І або ІІ групи та не перебувають у шлюбі;- членам сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти під час АТО/ООС, які мають право на пільги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;- батькам Героїв України, які загинули під час Революції гідності, які мають право на пільги відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;- бійцям-добровольцям антитерористичної операції, яким наданий такий статус відповідно до Положення про комісію з питань надання статусу бійця-добровольця антитерористичної операції, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 11.01.2017 № 1-1;- вдовам осіб з особливими заслугами, які мають право на пільги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».Для призначення адресної грошової допомоги подаються наступні документи:- заява за формою згідно з додатком до цього Порядку;- копії паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті);- копії документів, що підтверджують право пільговика;- копії документів, що засвідчують родинні стосунки (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей тощо);- реквізити банківського рахунку.Під час подання копій документів особа, яка звертається за адресною грошовою допомогою, пред’являє оригінали вищезазначених документів та документ, що посвідчує особу.Адресна грошова допомога надається мешканцям, місце проживання яких зареєстроване виключно на території міста Луцька або інших населених пунктів, що належать до Луцької міської територіальної громади.Дія цього Порядку не поширюється на вищеперераховані категорії громадян у період отримання субсидії та у разі наявності заборгованості за два місяці з оплати за житлово-комунальні послуги та електричну енергію.Виплата адресної грошової допомоги буде здійснюватися щокварталу на банківські соціальні рахунки.Адресна грошова допомога автоматично призначається на наступний рік на підставі поданих заяв пільговиків за формою згідно з додатком до цього Порядку протягом 2019-2021 років за умови перебування пільговиків та членів сім’ї в реєстрі Луцької міської територіальної громади.Для подачі пакету документів на отримання адресної грошової допомоги вищезазначеним категоріям населення необхідно звернутись до департаменту соціальної політики, що знаходиться за адресою: м. Луцьк, пр-т Волі, 4а, каб.110 (6 або 7 робочий стіл).