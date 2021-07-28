У ФК «Волинь» пояснили, чому скасували деякі матчі





Про це розповів головний тренер команди Альберт Шахов, інформує



«Зараз ми змушені зробити вимушену паузу в нашому першому зимовому зборі. Ряд гравців захворіли різними вірусними інфекціями – хтось ще до початку збору, хтось – уже протягом перших днів тренувань», - заявив Шахов.



Каже, що деякі футболісти навіть встигли повернутися до тренувань, пропустивши перші дні. Утім, зважаючи на те, як зараз поширюються вірусні захворювання не лише у спортивних колективних заняттях, а й у повсякденному житті, команда повинна перестрахуватися та зробити невелику паузу у першому зимовому зборі, змістивши їх приблизно на тиждень.



«Разом з тим, хлопці займатимуться індивідуально, а вже наприкінці тижня ми плануємо провести загальний медогляд та повторні тестування. Шкода, що не вдасться зіграти перші спаринги збору, які ми планували проти «Карпат» та команди «Фенікс», однак подальші плани ніхто не скасовував. Тож маємо надію, що до весняної частини чемпіонату хлопці отримають як тренувальну, так і ігрову практику. У нас також дещо зміняться плани на збори, однак після всіх уточнень ми оголосимо про ці зміни уже найближчими днями», - сказав тренер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У футбольному клубі "Волинь" скасували два товариські матчі у зв'язку з тим, що захворіла частина гравців. Днями команда взагалі перейшла на індивідуальні заняття.Про це розповів головний тренер команди, інформує пресслужба клубу.«Зараз ми змушені зробити вимушену паузу в нашому першому зимовому зборі. Ряд гравців захворіли різними вірусними інфекціями – хтось ще до початку збору, хтось – уже протягом перших днів тренувань», - заявив Шахов.Каже, що деякі футболісти навіть встигли повернутися до тренувань, пропустивши перші дні. Утім, зважаючи на те, як зараз поширюються вірусні захворювання не лише у спортивних колективних заняттях, а й у повсякденному житті, команда повинна перестрахуватися та зробити невелику паузу у першому зимовому зборі, змістивши їх приблизно на тиждень.«Разом з тим, хлопці займатимуться індивідуально, а вже наприкінці тижня ми плануємо провести загальний медогляд та повторні тестування. Шкода, що не вдасться зіграти перші спаринги збору, які ми планували проти «Карпат» та команди «Фенікс», однак подальші плани ніхто не скасовував. Тож маємо надію, що до весняної частини чемпіонату хлопці отримають як тренувальну, так і ігрову практику. У нас також дещо зміняться плани на збори, однак після всіх уточнень ми оголосимо про ці зміни уже найближчими днями», - сказав тренер.

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