Як розпізнати рак підшлункової залози





Про особливості захворювання розповідає



Причини



До переліку основних факторів, що сприяють розвитку даного захворювання, відносяться: куріння (через нітрозамін, який міститься в тютюновому димі - ред.), порушення обміну речовин (ожиріння, цукровий діабет 2 типу — ред.), неправильне харчування, спадковість, хронічні запальні захворювання печінки і підшлункової залози в анамнезі, доброякісні новоутворення підшлункової залози в анамнезі.



Цитата



“Рак підшлункової залози - дійсно багатофакторне захворювання, в розвитку якого складно виділити домінуючу причину. В даний час все більша роль у розвитку віддається попереднім доброякісним новоутворенням, хронічному запаленню і спадковому фактору", — розповів клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков.



Симптоми



Ранні симптоми раку підшлункової залози легко сплутати з харчовим отруєнням, що не дозволяє запідозрити наявність небезпечної пухлини. Пізні симптоми захворювання проявляються в міру прогресування пухлини.



"Злоякісні пухлини підшлункової залози залишаються одними з найскладніших в розрізі ранньої діагностики — на ранніх етапах вони безсимптомні і досі не розроблені програми ефективного скринінгу цих пухлин", — додав лікар.



Діагностика



При підозрі на рак підшлункової насамперед проводиться комп'ютерна томографія з подвійним контрастуванням, пояснив Максим Єрмаков.



"Точний діагноз встановлюється на підставі результату пункційної біопсії під контролем КТ або УЗД. Також пацієнтам можуть бути рекомендовані ПЕТ-КТ, трансабдомінальна ультрасонографія, ендоскопічна ретроградна панкреатикохолангіографія (ЕРКПХГ), ендоскопічний ультразвук з проведенням аспіраційної біопсії, діагностична лапароскопія", — вважає клінічний онколог.



Лікування



За словами лікаря, у 20% випадків можливе хірургічне втручання, яке дозволить видалити частину підшлункової залози, на якій відбулося утворення злоякісної пухлини. Якщо хірургічне втручання протипоказано, застосовується хімієтерапія. Вона зможе уповільнити і навіть зупинити поширення раку. Також в якості додаткового методу лікування може бути використана променева терапія.



"На жаль, хірургічне втручання можливе в обмежених випадках, в експертних центрах з великим обсягом пацієнтів. Основним методом лікування, все ж, залишається хімієтерапія, а для пацієнтів з наявністю патологічної мутації BRCA - можлива таргетна терапія", — резюмував клінічний онколог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рак підшлункової залози - одне з найнебезпечніших онкологічних захворювань з несприятливим прогнозом, яке діагностується найчастіше на пізній стадії, коли можливості провести ефективне лікування обмежені.Про особливості захворювання розповідає УНН. До переліку основних факторів, що сприяють розвитку даного захворювання, відносяться: куріння (через нітрозамін, який міститься в тютюновому димі - ред.), порушення обміну речовин (ожиріння, цукровий діабет 2 типу — ред.), неправильне харчування, спадковість, хронічні запальні захворювання печінки і підшлункової залози в анамнезі, доброякісні новоутворення підшлункової залози в анамнезі.“Рак підшлункової залози - дійсно багатофакторне захворювання, в розвитку якого складно виділити домінуючу причину. В даний час все більша роль у розвитку віддається попереднім доброякісним новоутворенням, хронічному запаленню і спадковому фактору", — розповів клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISODРанні симптоми раку підшлункової залози легко сплутати з харчовим отруєнням, що не дозволяє запідозрити наявність небезпечної пухлини. Пізні симптоми захворювання проявляються в міру прогресування пухлини."Злоякісні пухлини підшлункової залози залишаються одними з найскладніших в розрізі ранньої діагностики — на ранніх етапах вони безсимптомні і досі не розроблені програми ефективного скринінгу цих пухлин", — додав лікар.При підозрі на рак підшлункової насамперед проводиться комп'ютерна томографія з подвійним контрастуванням, пояснив Максим Єрмаков."Точний діагноз встановлюється на підставі результату пункційної біопсії під контролем КТ або УЗД. Також пацієнтам можуть бути рекомендовані ПЕТ-КТ, трансабдомінальна ультрасонографія, ендоскопічна ретроградна панкреатикохолангіографія (ЕРКПХГ), ендоскопічний ультразвук з проведенням аспіраційної біопсії, діагностична лапароскопія", — вважає клінічний онколог.За словами лікаря, у 20% випадків можливе хірургічне втручання, яке дозволить видалити частину підшлункової залози, на якій відбулося утворення злоякісної пухлини. Якщо хірургічне втручання протипоказано, застосовується хімієтерапія. Вона зможе уповільнити і навіть зупинити поширення раку. Також в якості додаткового методу лікування може бути використана променева терапія."На жаль, хірургічне втручання можливе в обмежених випадках, в експертних центрах з великим обсягом пацієнтів. Основним методом лікування, все ж, залишається хімієтерапія, а для пацієнтів з наявністю патологічної мутації BRCA - можлива таргетна терапія", — резюмував клінічний онколог.

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