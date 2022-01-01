Як розпізнати рак підшлункової залози
Сьогодні, 20:34
Рак підшлункової залози - одне з найнебезпечніших онкологічних захворювань з несприятливим прогнозом, яке діагностується найчастіше на пізній стадії, коли можливості провести ефективне лікування обмежені.
Про особливості захворювання розповідає УНН.
Причини
До переліку основних факторів, що сприяють розвитку даного захворювання, відносяться: куріння (через нітрозамін, який міститься в тютюновому димі - ред.), порушення обміну речовин (ожиріння, цукровий діабет 2 типу — ред.), неправильне харчування, спадковість, хронічні запальні захворювання печінки і підшлункової залози в анамнезі, доброякісні новоутворення підшлункової залози в анамнезі.
Цитата
“Рак підшлункової залози - дійсно багатофакторне захворювання, в розвитку якого складно виділити домінуючу причину. В даний час все більша роль у розвитку віддається попереднім доброякісним новоутворенням, хронічному запаленню і спадковому фактору", — розповів клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков.
Симптоми
Ранні симптоми раку підшлункової залози легко сплутати з харчовим отруєнням, що не дозволяє запідозрити наявність небезпечної пухлини. Пізні симптоми захворювання проявляються в міру прогресування пухлини.
"Злоякісні пухлини підшлункової залози залишаються одними з найскладніших в розрізі ранньої діагностики — на ранніх етапах вони безсимптомні і досі не розроблені програми ефективного скринінгу цих пухлин", — додав лікар.
Діагностика
При підозрі на рак підшлункової насамперед проводиться комп'ютерна томографія з подвійним контрастуванням, пояснив Максим Єрмаков.
"Точний діагноз встановлюється на підставі результату пункційної біопсії під контролем КТ або УЗД. Також пацієнтам можуть бути рекомендовані ПЕТ-КТ, трансабдомінальна ультрасонографія, ендоскопічна ретроградна панкреатикохолангіографія (ЕРКПХГ), ендоскопічний ультразвук з проведенням аспіраційної біопсії, діагностична лапароскопія", — вважає клінічний онколог.
Лікування
За словами лікаря, у 20% випадків можливе хірургічне втручання, яке дозволить видалити частину підшлункової залози, на якій відбулося утворення злоякісної пухлини. Якщо хірургічне втручання протипоказано, застосовується хімієтерапія. Вона зможе уповільнити і навіть зупинити поширення раку. Також в якості додаткового методу лікування може бути використана променева терапія.
"На жаль, хірургічне втручання можливе в обмежених випадках, в експертних центрах з великим обсягом пацієнтів. Основним методом лікування, все ж, залишається хімієтерапія, а для пацієнтів з наявністю патологічної мутації BRCA - можлива таргетна терапія", — резюмував клінічний онколог.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про особливості захворювання розповідає УНН.
Причини
До переліку основних факторів, що сприяють розвитку даного захворювання, відносяться: куріння (через нітрозамін, який міститься в тютюновому димі - ред.), порушення обміну речовин (ожиріння, цукровий діабет 2 типу — ред.), неправильне харчування, спадковість, хронічні запальні захворювання печінки і підшлункової залози в анамнезі, доброякісні новоутворення підшлункової залози в анамнезі.
Цитата
“Рак підшлункової залози - дійсно багатофакторне захворювання, в розвитку якого складно виділити домінуючу причину. В даний час все більша роль у розвитку віддається попереднім доброякісним новоутворенням, хронічному запаленню і спадковому фактору", — розповів клінічний онколог лікарні ізраїльської онкології LISOD Максим Єрмаков.
Симптоми
Ранні симптоми раку підшлункової залози легко сплутати з харчовим отруєнням, що не дозволяє запідозрити наявність небезпечної пухлини. Пізні симптоми захворювання проявляються в міру прогресування пухлини.
"Злоякісні пухлини підшлункової залози залишаються одними з найскладніших в розрізі ранньої діагностики — на ранніх етапах вони безсимптомні і досі не розроблені програми ефективного скринінгу цих пухлин", — додав лікар.
Діагностика
При підозрі на рак підшлункової насамперед проводиться комп'ютерна томографія з подвійним контрастуванням, пояснив Максим Єрмаков.
"Точний діагноз встановлюється на підставі результату пункційної біопсії під контролем КТ або УЗД. Також пацієнтам можуть бути рекомендовані ПЕТ-КТ, трансабдомінальна ультрасонографія, ендоскопічна ретроградна панкреатикохолангіографія (ЕРКПХГ), ендоскопічний ультразвук з проведенням аспіраційної біопсії, діагностична лапароскопія", — вважає клінічний онколог.
Лікування
За словами лікаря, у 20% випадків можливе хірургічне втручання, яке дозволить видалити частину підшлункової залози, на якій відбулося утворення злоякісної пухлини. Якщо хірургічне втручання протипоказано, застосовується хімієтерапія. Вона зможе уповільнити і навіть зупинити поширення раку. Також в якості додаткового методу лікування може бути використана променева терапія.
"На жаль, хірургічне втручання можливе в обмежених випадках, в експертних центрах з великим обсягом пацієнтів. Основним методом лікування, все ж, залишається хімієтерапія, а для пацієнтів з наявністю патологічної мутації BRCA - можлива таргетна терапія", — резюмував клінічний онколог.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як розпізнати рак підшлункової залози
Сьогодні, 20:34
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого
Сьогодні, 20:00
У населених пунктах на Волині відновили електропостачання
Сьогодні, 19:30
Де у Луцьку не буде світла завтра, 1 лютого
Сьогодні, 19:00
У ФК «Волинь» пояснили, чому скасували деякі матчі
Сьогодні, 18:30
Медіа