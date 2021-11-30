У населених пунктах на Волині відновили електропостачання
Сьогодні, 19:30
У 14 населених пунктах Волині відновили електропостачання, якого від ранку 31 січня не було через сильний вітер та снігопади.
Про це Суспільному розповіла інженерка пресслужби ПрАТ "Волиньобленерго" Інна Ройко.
Наслідки поривів електроліній ліквідовували 13 бригад монтерів.
Робітники ремонтної бригади обленерго у Рованцях ліквідували аварію на лінії 10 000 вольтів. Електромонтер Петро Крамар розповів, що на високовольтний провід впало дерево та обірвало його.
Майстер каже: від ранку ліквідували вже другу аварію на лінії. З 7:00 бригада працювала у селі Голишів Луцького району, там електропостачання вже відновили.
Від ночі в частині села Рованці Боратинської громади не було електропостачання.
Зі слів технічного директора ПрАТ "Волиньобленерго" Богдана Сухнацького, через падіння дерев на Волині були поламані електроопори та порвані проводи. Станом на 18:00 31 січня електропостачання вдалося відновити в усіх знеструмлених населених пунктах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному розповіла інженерка пресслужби ПрАТ "Волиньобленерго" Інна Ройко.
Наслідки поривів електроліній ліквідовували 13 бригад монтерів.
Робітники ремонтної бригади обленерго у Рованцях ліквідували аварію на лінії 10 000 вольтів. Електромонтер Петро Крамар розповів, що на високовольтний провід впало дерево та обірвало його.
Майстер каже: від ранку ліквідували вже другу аварію на лінії. З 7:00 бригада працювала у селі Голишів Луцького району, там електропостачання вже відновили.
Від ночі в частині села Рованці Боратинської громади не було електропостачання.
Зі слів технічного директора ПрАТ "Волиньобленерго" Богдана Сухнацького, через падіння дерев на Волині були поламані електроопори та порвані проводи. Станом на 18:00 31 січня електропостачання вдалося відновити в усіх знеструмлених населених пунктах.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як розпізнати рак підшлункової залози
Сьогодні, 20:34
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 лютого
Сьогодні, 20:00
У населених пунктах на Волині відновили електропостачання
Сьогодні, 19:30
Де у Луцьку не буде світла завтра, 1 лютого
Сьогодні, 19:00
У ФК «Волинь» пояснили, чому скасували деякі матчі
Сьогодні, 18:30
Медіа