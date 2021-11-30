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У населених пунктах на Волині відновили електропостачання

У населених пунктах на Волині відновили електропостачання
У 14 населених пунктах Волині відновили електропостачання, якого від ранку 31 січня не було через сильний вітер та снігопади.

Про це Суспільному розповіла інженерка пресслужби ПрАТ "Волиньобленерго" Інна Ройко.

Наслідки поривів електроліній ліквідовували 13 бригад монтерів.

Робітники ремонтної бригади обленерго у Рованцях ліквідували аварію на лінії 10 000 вольтів. Електромонтер Петро Крамар розповів, що на високовольтний провід впало дерево та обірвало його.
У населених пунктах на Волині відновили електропостачання

Майстер каже: від ранку ліквідували вже другу аварію на лінії. З 7:00 бригада працювала у селі Голишів Луцького району, там електропостачання вже відновили.

Від ночі в частині села Рованці Боратинської громади не було електропостачання.

Зі слів технічного директора ПрАТ "Волиньобленерго" Богдана Сухнацького, через падіння дерев на Волині були поламані електроопори та порвані проводи. Станом на 18:00 31 січня електропостачання вдалося відновити в усіх знеструмлених населених пунктах.


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Теги: світло, Волинь, відновили
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