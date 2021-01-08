У Луцьку за великі борги у 5-ох помешканнях вимкнули водопостачання

Ольга Федоренко.



Працівники комунального підприємства, зазначила речниця, відключили від цих послуг не всі 17 помешкань, а поки лише частину осель. Решту домогосподарств попередили про відключення від послуги у разі несплати боргу.



Серед найбільших боржників – як окремі квартири в багатоповерхівках, так і приватні будинки. Зі слів Ольги Федоренко, відключають послуги водопостачання та водовідведення тим домогосподарствам, які ігнорують повідомлення про потребу сплатити рахунки.



"Про відключення йдеться, коли боргують умовно більше 40-60 тисяч гривень. Але робота ведеться з усіма боржниками. Якщо є заборгованість від п'яти тисяч, то працівники залишають повідомлення про необхідність погасити борг", – додала речниця "Луцькводоканалу".



Ольга Федоренко додала: воду підключатимуть повторно лише у випадку повної оплати боргу або укладання договору реструктуризації щодо поетапного погашення заборгованості.

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