Повідомили, коли в «Дії» з’явиться сертифікат про бустерну дозу COVID-вакцини
Сьогодні, 22:12
Щоб згенерувати новий COVID-сертифікат, треба буде подати запит у застосунку "Дія".
Бустерна доза вакцини проти коронавірусу з'явиться в "Дії" щойно МОЗ завершить всі технічні роботи зі своєї сторони. Очікується, що сертифікат про третю дозу буде доступний у застосунку, попередньо, до кінця тижня.
Про це сказали в Мінцифри в коментарі ТСН.ua.
"Бустерна доза вакцини буде відображена в наявних внутрішньому і міжнародному сертифікаті. Генерування сертифіката відбуватиметься за таким самим алгоритмом, як і зараз", - повідомили у Мінцифри.
Згенерувати сертифікат можна буде після того, як громадянин отримає бустерну дозу. Потрібно буде увійти до застосунку "Дія" і заново згенерувати свої сертифікати.
"Після цього вони оновляться і буде відображатися "третя доза" вакцини, а також змінений термін дії сертифіката на 270 днів", - додали у Мінцифри.
Допоки сертифікат про бустерне щеплення недоступний, всі вакциновані третьою дозою, можуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повний курс щеплень. Варто наголосити, що обов’язковою підставою для отримання сертифікату є запис в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).
Нагадаємо, що за добу, 30 січня, на Волині бустерною дозою щепилося 54 особи.
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Бустерна доза вакцини проти коронавірусу з'явиться в "Дії" щойно МОЗ завершить всі технічні роботи зі своєї сторони. Очікується, що сертифікат про третю дозу буде доступний у застосунку, попередньо, до кінця тижня.
Про це сказали в Мінцифри в коментарі ТСН.ua.
"Бустерна доза вакцини буде відображена в наявних внутрішньому і міжнародному сертифікаті. Генерування сертифіката відбуватиметься за таким самим алгоритмом, як і зараз", - повідомили у Мінцифри.
Згенерувати сертифікат можна буде після того, як громадянин отримає бустерну дозу. Потрібно буде увійти до застосунку "Дія" і заново згенерувати свої сертифікати.
"Після цього вони оновляться і буде відображатися "третя доза" вакцини, а також змінений термін дії сертифіката на 270 днів", - додали у Мінцифри.
Допоки сертифікат про бустерне щеплення недоступний, всі вакциновані третьою дозою, можуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повний курс щеплень. Варто наголосити, що обов’язковою підставою для отримання сертифікату є запис в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).
Нагадаємо, що за добу, 30 січня, на Волині бустерною дозою щепилося 54 особи.
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Коментарі 1
Спочатку гарантували, що вакцина допоможе врятуватись від хвороби. Потім обіцяли, що друга доза вбереже від тяжкого перебігу , але не від ризику захворіти. Зараз наполягають на третій дозі, а що вона дає - толком сказати не можуть.
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