Повідомили, коли в «Дії» з’явиться сертифікат про бустерну дозу COVID-вакцини





Бустерна доза вакцини проти коронавірусу з'явиться в "Дії" щойно МОЗ завершить всі технічні роботи зі своєї сторони. Очікується, що сертифікат про третю дозу буде доступний у застосунку, попередньо, до кінця тижня.



Про це сказали в Мінцифри в коментарі



"Бустерна доза вакцини буде відображена в наявних внутрішньому і міжнародному сертифікаті. Генерування сертифіката відбуватиметься за таким самим алгоритмом, як і зараз", - повідомили у Мінцифри.



Згенерувати сертифікат можна буде після того, як громадянин отримає бустерну дозу. Потрібно буде увійти до застосунку "Дія" і заново згенерувати свої сертифікати.



"Після цього вони оновляться і буде відображатися "третя доза" вакцини, а також змінений термін дії сертифіката на 270 днів", - додали у Мінцифри.



Допоки сертифікат про бустерне щеплення недоступний, всі вакциновані третьою дозою, можуть користуватися "зеленим" сертифікатом про повний курс щеплень. Варто наголосити, що обов’язковою підставою для отримання сертифікату є запис в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).



Нагадаємо, що за добу, 30 січня, на Волині

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