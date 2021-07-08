Назвали вартість проїзду першим платним автобаном, що проходитиме за пів сотні кілометрів від Луцька





Проїзд першою платною дорогою в Україні коштуватиме приблизно 8 євроцентів (близько 2,6 грн) за кілометр.



Про це розповів перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України – Укравтодору Андрій Івко в інтерв’ю Forbes Україна, - пише ІА



Перша концесійна траса з’єднає Краковець (Львівська область) та Рівне, проходитиме через Львів та Броди.



«Це буде дорога першої категорії завдовжки приблизно 280 км», – зазначив Івко.



Він підкреслив, що платна дорога обов’язково матиме й безплатну альтернативу.



За його словами, техніко-економічне обґрунтування проєкту виконала компанія «Автомагістраль-Південь» власним коштом у межах меморандуму з Укравтодором. Але вибрати концесіонера (інвестора) можна буде лише після ухвалення законопроєкту про концесії. Будівництво планують розпочати вже у 2022 році.



Нагадаємо, що автодорога Краковець-Броди-Рівне має стати першим проектом державно-приватного партнерства у сфері будівництва та експлуатації доріг. Автобан

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівництво першої платної дороги Краковець-Броди-Рівне планують розпочати вже у 2022 році. Обіцяють, що платна дорога матиме безкоштовну альтернативу.Проїзд першою платною дорогою в Україні коштуватиме приблизно 8 євроцентів (близько 2,6 грн) за кілометр.Про це розповів перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України – Укравтодорув інтерв’ю Forbes Україна, - пише ІА Конкурент Перша концесійна траса з’єднає Краковець (Львівська область) та Рівне, проходитиме через Львів та Броди.«Це буде дорога першої категорії завдовжки приблизно 280 км», – зазначив Івко.Він підкреслив, що платна дорога обов’язково матиме й безплатну альтернативу.За його словами, техніко-економічне обґрунтування проєкту виконала компанія «Автомагістраль-Південь» власним коштом у межах меморандуму з Укравтодором. Але вибрати концесіонера (інвестора) можна буде лише після ухвалення законопроєкту про концесії. Будівництво планують розпочати вже у 2022 році.Нагадаємо, що автодорога Краковець-Броди-Рівне має стати першим проектом державно-приватного партнерства у сфері будівництва та експлуатації доріг. Автобан проляже через Дубно, тобто за близько півсотні кілометрів від Луцька.

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