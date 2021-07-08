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Назвали вартість проїзду платним автобаном, що проходитиме за пів сотні кілометрів від Луцька

Назвали вартість проїзду платним автобаном, що проходитиме за пів сотні кілометрів від Луцька
Будівництво першої платної дороги Краковець-Броди-Рівне планують розпочати вже у 2022 році. Обіцяють, що платна дорога матиме безкоштовну альтернативу.

Проїзд першою платною дорогою в Україні коштуватиме приблизно 8 євроцентів (близько 2,6 грн) за кілометр.

Про це розповів перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України – Укравтодору Андрій Івко в інтерв’ю Forbes Україна, - пише ІА Конкурент.

Перша концесійна траса з’єднає Краковець (Львівська область) та Рівне, проходитиме через Львів та Броди.

«Це буде дорога першої категорії завдовжки приблизно 280 км», – зазначив Івко.

Він підкреслив, що платна дорога обов’язково матиме й безплатну альтернативу.

За його словами, техніко-економічне обґрунтування проєкту виконала компанія «Автомагістраль-Південь» власним коштом у межах меморандуму з Укравтодором. Але вибрати концесіонера (інвестора) можна буде лише після ухвалення законопроєкту про концесії. Будівництво планують розпочати вже у 2022 році.

Нагадаємо, що автодорога Краковець-Броди-Рівне має стати першим проектом державно-приватного партнерства у сфері будівництва та експлуатації доріг. Автобан проляже через Дубно, тобто за близько півсотні кілометрів від Луцька.

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Теги: Краковець-Броди-Рівне, автобан, плата
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