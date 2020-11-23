На Волині знайшли спалене авто водія, який збив на смерть 19-річну дівчину





Про це сайту волинських новин



Автомобіль сьогодні, 31 січня, знайшли спаленим між Замшанами і Вужиськом. Ймовірно це він його і спалив.



Нагадаємо, що водія автівки все ще шукають.



Оголосити у розшук хлопця поліцейські поки не можуть, адже його вина ще повністю не доведена. Тривають слідчі дії.



Журналістам односельчани загиблої дівчини повідомили, що за кермом Audi на єврономерах був Анатолій Олексюк. Місцеві правоохоронці просять повідомляти інформацію про його місце знаходження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій, який 30 січня збив на смерть 19-річну дівчину в селі Замшани Ковельського району покинув своє авто у лісі.Про це сайту волинських новин «Конкурент» повідомили жителі села.Автомобіль сьогодні, 31 січня, знайшли спаленим між Замшанами і Вужиськом. Ймовірно це він його і спалив.Нагадаємо, що водія автівки все ще шукають. 23-річний хлопець зник з місця аварії. Оголосити у розшук хлопця поліцейські поки не можуть, адже його вина ще повністю не доведена. Тривають слідчі дії.Журналістам односельчани загиблої дівчини повідомили, що за кермом Audi на єврономерах був. Місцеві правоохоронці просять повідомляти інформацію про його місце знаходження.

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