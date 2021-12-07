Луцький суд виправдав лікаря, якого судили за хабар від призовника





Інцидент стався ще восени 2015 року. За свідченнями призовника, лікар Ігор Галич начебто обіцяв за гроші повпливати на членів медкомісії, аби визнати його тимчасово непридатним для служби. Суд вирішив, що докази у цій справі зібрані з порушеннями, тож Ігоря Галича визнали невинуватим. Про це інформує видання



Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 26 січня, у березні 2015 року обвинувачений лікар-отоларинголог Ігор Галич був призначений у військово-лікарську комісію, обов'язками якої було оцінювати стан здоров'я призовників.



У матеріалах справи зазначається, що 22 жовтня 2015 року лікар спілкувався з призовником та начебто повідомив, що за 100 доларів можна вирішити питання про тимчасове визнання його непридатним для військової служби. Призовник на це погодився та 5 листопада передав гроші, - йдеться у вироку. В цей же день, за даними слідства, лікар начебто схиляв призовника до ще одного хабара в 500 доларів для голови медкомісії.



«В подальшому <призовник> з метою переконатися щодо озвученої йому суми неправомірної вигоди, перепитав у <лікаря>, чи дійсно він правильно зрозумів, що сума неправомірної вигоди, яку необхідно буде надати, складатиме 500 доларів США, на що отримав від останнього ствердну відповідь. Досудовим розслідуванням та в судовому засіданні прокурором зазначені умисні дії <лікаря> кваліфіковано, як вчинення підбурювання шляхом умовлянь до давання неправомірної вигоди», – йдеться у вироку.



Судячи з ухвал у реєстрі судових рішень, справу почали розглядати ще в 2016 році, але тоді декілька суддів подавали клопотання про самовідвід через конфлікт інтересів. Зокрема, обвинувачений Ігор Галич є сином покійного судді Олександра Галича, який раніше очолював Луцький міськрайонний суд.



Допитаний у суді Ігор Галич свою провину не визнав. Також у суді свідчив призовник. За його словами, перед тим, як дати хабар 100 доларів, він звернувся до СБУ, де гроші сфотографували. Всі члени медкомісії зазначили, що про цю ситуацію їм нічого не відомо.



Суд зазначив, що покази свідків та обвинуваченого не суперечать одне одному. Водночас покази призовника здались суду непереконливими, оскільки базуються на припущеннях. Крім того, суд не отримав заяву про передачу грошей співробітниками СБУ для використання їх у слідчих цілях.



«Вказане дає підстави для визнання всіх доказів, пов'язаних із передачею 100 доларів США недопустимими. Крім того, вбачається, що проведення НСРД здійснювалось з метою отримання доказів у кримінальному провадженні способом використання моделі стимулювання протиправної поведінки обвинуваченого, який раніше не вчиняв будь-яких кримінально протиправних дій. Встановлено, що ініціатором усіх зустрічей був <призовник>, який діяв під контролем працівників УСБУ у Волинській області», – зазначається у вироку.



Призовник також представив диктофонний запис розмови з лікарем, але суд визнав його недопустимим доказом в цій справі, адже він «отриманий із порушенням закону та не у визначеній процедурі».



Відтак суддя Ярослав Артиш зазначив, що докази у цій справі зібрані з порушеннями, а сам лікар піддавався провокаціям. Тож Ігоря Галича визнали невинуватим за недоведеністю у вчиненні ним правопорушень. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів у апеляційному суді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький суд виправдав лікаря-отоларинголога, якого підозрювали в отриманні 100 доларів хабара від призовника.Інцидент стався ще восени 2015 року. За свідченнями призовника, лікарначебто обіцяв за гроші повпливати на членів медкомісії, аби визнати його тимчасово непридатним для служби. Суд вирішив, що докази у цій справі зібрані з порушеннями, тож Ігоря Галича визнали невинуватим. Про це інформує видання zaxid.net Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 26 січня, у березні 2015 року обвинувачений лікар-отоларинголог Ігор Галич був призначений у військово-лікарську комісію, обов'язками якої було оцінювати стан здоров'я призовників.У матеріалах справи зазначається, що 22 жовтня 2015 року лікар спілкувався з призовником та начебто повідомив, що за 100 доларів можна вирішити питання про тимчасове визнання його непридатним для військової служби. Призовник на це погодився та 5 листопада передав гроші, - йдеться у вироку. В цей же день, за даними слідства, лікар начебто схиляв призовника до ще одного хабара в 500 доларів для голови медкомісії.«В подальшому <призовник> з метою переконатися щодо озвученої йому суми неправомірної вигоди, перепитав у <лікаря>, чи дійсно він правильно зрозумів, що сума неправомірної вигоди, яку необхідно буде надати, складатиме 500 доларів США, на що отримав від останнього ствердну відповідь. Досудовим розслідуванням та в судовому засіданні прокурором зазначені умисні дії <лікаря> кваліфіковано, як вчинення підбурювання шляхом умовлянь до давання неправомірної вигоди», – йдеться у вироку.Судячи з ухвал у реєстрі судових рішень, справу почали розглядати ще в 2016 році, але тоді декілька суддів подавали клопотання про самовідвід через конфлікт інтересів. Зокрема, обвинувачений Ігор Галич є сином покійного судді, який раніше очолював Луцький міськрайонний суд.Допитаний у суді Ігор Галич свою провину не визнав. Також у суді свідчив призовник. За його словами, перед тим, як дати хабар 100 доларів, він звернувся до СБУ, де гроші сфотографували. Всі члени медкомісії зазначили, що про цю ситуацію їм нічого не відомо.Суд зазначив, що покази свідків та обвинуваченого не суперечать одне одному. Водночас покази призовника здались суду непереконливими, оскільки базуються на припущеннях. Крім того, суд не отримав заяву про передачу грошей співробітниками СБУ для використання їх у слідчих цілях.«Вказане дає підстави для визнання всіх доказів, пов'язаних із передачею 100 доларів США недопустимими. Крім того, вбачається, що проведення НСРД здійснювалось з метою отримання доказів у кримінальному провадженні способом використання моделі стимулювання протиправної поведінки обвинуваченого, який раніше не вчиняв будь-яких кримінально протиправних дій. Встановлено, що ініціатором усіх зустрічей був <призовник>, який діяв під контролем працівників УСБУ у Волинській області», – зазначається у вироку.Призовник також представив диктофонний запис розмови з лікарем, але суд визнав його недопустимим доказом в цій справі, адже він «отриманий із порушенням закону та не у визначеній процедурі».Відтак суддязазначив, що докази у цій справі зібрані з порушеннями, а сам лікар піддавався провокаціям. Тож Ігоря Галича визнали невинуватим за недоведеністю у вчиненні ним правопорушень. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів у апеляційному суді.

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