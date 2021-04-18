Показали, в якому стані луцькі бомбосховища та укриття.ВІДЕО

Юрій Кирилюк.



Усі захисні споруди, що є у Луцьку, можуть укрити 31 тисячу людей. Всього в місті постійно проживають орієнтовно 200 тисяч людей.



Зі слів Юрія Кирилюка, основна відмінність між бомбосховищем та укриттям – призначення. Сховище – це герметична споруда, де люди можуть перебувати більше доби. Воно має захистити від ядерного удару та радіації. Укриття ж захищають від наслідків війни.



Хто і за які гроші утримує захисні споруди

У Луцьку є захисні споруди державної, приватної і комунальної власності. Зі слів начальника відділу з питань цивільного захисту населення, міська рада опікується лише комунальними захисними спорудами. Утримання приватних споруд – клопіт їх власників.



У комунальній власності міста є 30 споруд зі 101-ї, що розташовані у громаді. Минулого і позаминулого року з бюджету Луцької громади не виділяли грошей на утримання споруд цивільного захисту.



"У нас є програма організації цивільного захисту Луцької громади. У 2017 та 2018 роках виділялися кошти, це біля 130 тисяч гривень було. У 2020 та 2021 гроші не виділяли", – зазначив Юрій Кирилюк. З його слів, більшість захисних споруд були побудовані у 70-80 роках минулого століття. "Вони старіють і зношуються. У нас сьогодні 24 споруди не готові до використання за призначенням", – додав посадовець.



Найпростіше місце укриття – підвал

Зі слів Юрія Кирилюка, офіційно визначені у місті укриття та сховища не зможуть вмістити усіх охочих, адже розраховані орієнтовно на 31 тисячу людей. Відтак, зі слів начальника відділу з питань цивільного захисту населення, при нагоді можуть стати підвали будинків.



"В 14-му році була вже схожа ситуація, ми подивилися, що не вистачає людям де укритись, не всі ж виїдуть до родичів, чи десь будуть евакуйовані. Ми обстежили підвали, у нас є списки, зараз знову таку роботу проводимо", – розповів посадовець. З його слів, цього тижня Луцька міська рада повторно обговорить стан підвалів з керівниками ЖЕКів та ОСББ.



"Підвальне приміщення треба вичистити, занести туди стільчик, одіяло, ліхтарик, а також підготувати для себе запаси води, сухарів, аптечку. Атака, якщо вона виникає, то вона не буде довгий період, розраховано на 2-3 години пересидіти треба", – додав Юрій Кирилюк.



В якому стані луцькі бомбосховища

Зі слів Юрія Кирилюка, востаннє захисні споруди обласного центру офіційно перевіряли торік у травні. До цього перевірок не влаштовували у зв'язку із карантином.



Суспільне побувало у двох бомбосховищах на території луцька. Одне із них розташоване на території автоскладального заводу, інше – у міській лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Фонд захисних споруд для захисту населення Луцької громади складається зі 101-ї захисної споруди. Це 61 сховище і 40 протирадіаційних укриттів, – розповів Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міської радиУсі захисні споруди, що є у Луцьку, можуть укрити 31 тисячу людей. Всього в місті постійно проживають орієнтовно 200 тисяч людей.Зі слів Юрія Кирилюка, основна відмінність між бомбосховищем та укриттям – призначення. Сховище – це герметична споруда, де люди можуть перебувати більше доби. Воно має захистити від ядерного удару та радіації. Укриття ж захищають від наслідків війни.У Луцьку є захисні споруди державної, приватної і комунальної власності. Зі слів начальника відділу з питань цивільного захисту населення, міська рада опікується лише комунальними захисними спорудами. Утримання приватних споруд – клопіт їх власників.У комунальній власності міста є 30 споруд зі 101-ї, що розташовані у громаді. Минулого і позаминулого року з бюджету Луцької громади не виділяли грошей на утримання споруд цивільного захисту."У нас є програма організації цивільного захисту Луцької громади. У 2017 та 2018 роках виділялися кошти, це біля 130 тисяч гривень було. У 2020 та 2021 гроші не виділяли", – зазначив Юрій Кирилюк. З його слів, більшість захисних споруд були побудовані у 70-80 роках минулого століття. "Вони старіють і зношуються. У нас сьогодні 24 споруди не готові до використання за призначенням", – додав посадовець.Зі слів Юрія Кирилюка, офіційно визначені у місті укриття та сховища не зможуть вмістити усіх охочих, адже розраховані орієнтовно на 31 тисячу людей. Відтак, зі слів начальника відділу з питань цивільного захисту населення, при нагоді можуть стати підвали будинків."В 14-му році була вже схожа ситуація, ми подивилися, що не вистачає людям де укритись, не всі ж виїдуть до родичів, чи десь будуть евакуйовані. Ми обстежили підвали, у нас є списки, зараз знову таку роботу проводимо", – розповів посадовець. З його слів, цього тижня Луцька міська рада повторно обговорить стан підвалів з керівниками ЖЕКів та ОСББ."Підвальне приміщення треба вичистити, занести туди стільчик, одіяло, ліхтарик, а також підготувати для себе запаси води, сухарів, аптечку. Атака, якщо вона виникає, то вона не буде довгий період, розраховано на 2-3 години пересидіти треба", – додав Юрій Кирилюк.Зі слів Юрія Кирилюка, востаннє захисні споруди обласного центру офіційно перевіряли торік у травні. До цього перевірок не влаштовували у зв'язку із карантином.Суспільне побувало у двох бомбосховищах на території луцька. Одне із них розташоване на території автоскладального заводу, інше – у міській лікарні.

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