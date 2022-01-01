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Як захистити від шахраїв банківську картку: головні правила

Як захистити від шахраїв банківську картку: головні правила
Про правила користування платіжними картками, щоб ваші гроші не потрапили в кишеню зловмисникам повідомляє Укрінформ.

Не можна нікому повідомляти конфіденційні дані картки, відкрийте дві картки - основну і для інтернет-платежів, регулярно змінюйте PIN-код до картки, відмовтесь від СМС-повідомлень, відключіть біометрію, встановіть PIN-код на сім-картку, стежте за своїм номером телефону, платіть тільки зі свого комп'ютера та знімайте гроші у безпечних місцях.
Як захистити від шахраїв банківську картку: головні правила

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