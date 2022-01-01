Як захистити від шахраїв банківську картку: головні правила





Не можна нікому повідомляти конфіденційні дані картки, відкрийте дві картки - основну і для інтернет-платежів, регулярно змінюйте PIN-код до картки, відмовтесь від СМС-повідомлень, відключіть біометрію, встановіть PIN-код на сім-картку, стежте за своїм номером телефону, платіть тільки зі свого комп'ютера та знімайте гроші у безпечних місцях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про правила користування платіжними картками, щоб ваші гроші не потрапили в кишеню зловмисникам повідомляє Укрінформ Не можна нікому повідомляти конфіденційні дані картки, відкрийте дві картки - основну і для інтернет-платежів, регулярно змінюйте PIN-код до картки, відмовтесь від СМС-повідомлень, відключіть біометрію, встановіть PIN-код на сім-картку, стежте за своїм номером телефону, платіть тільки зі свого комп'ютера та знімайте гроші у безпечних місцях.

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