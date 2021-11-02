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У Луцьку візьмуться за капітальний ремонт вулиці Довженка

У Луцьку візьмуться за капітальний ремонт вулиці Довженка
У Луцьку міськрада витратить понад мільйон гривень на розробку проєкту капремонту вулиці Довженка та ремонт вулиці Декабристів.

Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив тендери на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиці Довженка та поточний ремонт вулиці Декабристів, - про це пише ІА Волинські новини.

Торги на виготовлення проєкту на ремонт вулиці Довженка тривають на сайті державних закупівель Prozorro до 4 лютого. Очікувана вартість розробки проєкту становить 900 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року лучани у відповідній петиції просили міську владу відремонтувати вулицю Довженка, де "дорожне покриття, ливневі стоки та каналізаційні люки в знаходяться аварійному та небезпечному для подальшої експлуатації стані". І осоливо важко пройти чи проїхати вулицею після дощу.

Відповідно до технічної специфікації, капітальний ремонт вулиці Довженка мають провести в одну чергу на ділянці протяжністю орієнтовно 1,1 кілометра (середня ширина дорожнього покриття вулиці – близько семи метрів).

Проєкт передбачатиме підготовчі роботи та капітальний ремонт:

– видалення дерев, корчування пнів;

– розбирання бортових каменів;

– приведення повздовжнього та поперечного профілів до вимог державних будівельних норм;

– відведення дощових вод;

– влаштування дорожнього одягу;

– ремонт з’їздів та додаткового поверхневого водовідведення на них;

– влаштування нових тротуарів із суміщеними велодоріжками з обох сторін;

– ремонт дощової каналізації;

– ремонт горловин колодязів підземних мереж;

– влаштування горизонтальної дорожньої розмітки із холодного пластику;

– встановлення нових знаків.

Водночас проєктувальники мають передбачити комплекс заходів та склад необхідної інфраструктури для забезпечення ефективного функціонування об’єкта, необхідні технічні засоби організації та безпеки руху, розробку заходів задля створення безпечного життєвого середовища для людей з інвалідністю.

Проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт вулиці Довженка в Луцьку мають підготувати до 1 вересня поточного року. Після цього стане можливим оголошення тендеру на самі роботи.

Також департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив тендер на поточний ремонт вулиці Декабристів. Торги триватимуть до 3 лютого.

Очікувана вартість робіт становить 199 тисяч гривень.

За ці кошти до 31 грудня 2022 року мають здійснити такі роботи: засипка траншеї екскаваторами, ущільнення піщаного шару котком, засипка траншеї щебенево-піщаною сумішшю з ущільненням самохідними котками.

Гарантія на виконані роботи становитиме один рік.

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Теги: ремонт вулиці, Довженка, Декабристів
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