Лучани просять назвати одну з вулиць на честь відомого режисера Леся Танюка

Леоніда Танюка (Леся Танюка).



Журналістів



Представником колективів у цій ініціативі є Данило Поштарук, художній керівник театру ляльок.



У зверненні від театралів зазначено, що становлення таланту Леся Танюка, видатного українського режисера театру і кіно, професора Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, заслуженого діяча мистецтв України (1995), народного артиста України (2008), народного депутата України 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го скликань, голови Національної спілки театральних діячів України (з 1992); голови Всеукраїнського товариства «Меморіал» імені Василя Стуса (1993-2014); члена Політради і заступника голови НРУ (1999), члена Центрального проводу НРУ (1992); члена Національної комісії України у справах ЮНЕСКО (1995); голови Всеукраїнського комітету з підготовки суду над КПРС-КПУ за злочини тоталітаризму «Нюрнберґ-2» (1996), почесного професора Волинського національного університету імені Лесі Українки – відбувалося у Луцьку.



«Хоч він народився на Київщині, проте саме в нашому місті закінчив школу, працював на Луцькому ливарно-механічному заводі, закінчив у Ківерцях культосвітній технікум, був актором Волинського обласного музично-драматичного театру», – йдеться у зверненні.



Також театрали зазначають, що Лесь Танюк – непересічна особистість, один із лідерів національного руху, відомий політик і культурний діяч, безсумнівно, заслуговує на те, щоб бути вшанованим у Луцьку. Надання імені Леся Танюка одній з вулиць нашого міста сприятиме приверненню уваги до творчого генія митця, не дозволить забути його заслуг перед Україною, сприятиме активізації історичної та культурної пам’яті, розширить мапу України іменами наших талановитих сучасників і шістдесятників у тому числі.



Волинський фаховий коледж культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського Волинської обласної ради теж долучився до цієї ініціативи.



«Ми, викладачі, працівники та студенти Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського Волинської обласної ради, як правонаступники всіх попередніх навчальних закладів, в т.ч. і Ківерцівського технікуму, пишаємося таким НАШИМ випускником! Він – слава і гордість не лише нашого коледжу. Бо Лесь Танюк воістину є однією з найяскравіших зірок у сузір′ї волинських талантів на культурному небосхилі України», – зазначає завідувачка денного відділення Ольга Кожемякіна в дописі на своїй сторінці в фейсбуці.

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