За тиждень українці витратили понад 88 млн грн на ліки за «ковідну» тисячу





Можливість придбати ліки за програмою доступна з 24 січня для громадян віком від 60 років. Купити можна будь-які ліки, дозволені для застосування в Україні, як в аптечних закладах, так і в інтернет-аптеках.



“Наразі програмою єПідтримка вже скористалися понад 7 мільйонів 350 тисяч людей.



Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 7,35 млрд грн. Майже 2 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили”, - зазначив заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.



Так, найпопулярнішими за видами витрат стали:



- книжкові магазини – 705 млн грн;

- кінотеатри – 488 млн грн;

- театри, концерти та розважальні послуги – 249 млн грн

- залізничні та авіа пасажирські перевезення – 242 млн грн;

- спорт – 222 млн грн;

- ліки - 88 млн грн.

Нагадаємо, в Україні розширять перелік тих, кому дозволять купувати ліки за «ковідну» тисячу. Відтак,



Відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).



Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток “Дія”. На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За тиждень українці витратили понад 88 млн грн для придбання лікарських засобів за програмою єПідтримка. Про це повідомляє Урядовий портал.Можливість придбати ліки за програмою доступна з 24 січня для громадян віком від 60 років. Купити можна будь-які ліки, дозволені для застосування в Україні, як в аптечних закладах, так і в інтернет-аптеках.“Наразі програмою єПідтримка вже скористалися понад 7 мільйонів 350 тисяч людей.Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 7,35 млрд грн. Майже 2 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили”, - зазначив заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.Так, найпопулярнішими за видами витрат стали:- книжкові магазини – 705 млн грн;- кінотеатри – 488 млн грн;- театри, концерти та розважальні послуги – 249 млн грн- залізничні та авіа пасажирські перевезення – 242 млн грн;- спорт – 222 млн грн;- ліки - 88 млн грн.Нагадаємо, в Україні розширять перелік тих, кому дозволять купувати ліки за «ковідну» тисячу. Відтак, особи з інвалідністю першої групи зможуть витратити тисячу за вакцинацію на придбання ліків. Відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання, витратити їх можна як онлайн, так і офлайн (шляхом безготівкового розрахунку через термінал компанії).Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток “Дія”. На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію