Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу





Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.



Також за минулу добу госпіталізували 2 069 осіб, летальних випадків – 192, одужали – 8 835 осіб.



За весь час пандемії в Україні захворіли 4 095 263 особи, одужали – 3 631 580 осіб, летальних випадків – 100 395, також провели 18 113 574 ПЛР-тестувань.



м. Київ – 2 363



Вінницька – 1 654



Волинська – 628



Дніпропетровська – 1 418



Донецька – 1 167



Житомирська – 533



Закарпатська – 787



Запорізька – 835



Івано-Франківська – 907



Київська – 1 174



Кіровоградська – 258



Луганська – 756



Львівська – 3 411



Миколаївська – 802



Одеська – 2 471



Полтавська – 995



Рівненська – 1 441



Сумська – 1 308



Тернопільська – 1 441



Харківська – 1 977



Херсонська – 441



Хмельницька – 1 070



Черкаська – 1 029



Чернівецька – 1 010



Чернігівська – 892

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом минулої доби в Україні зареєстрували 30 768 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 4056 дітей та 337 медпрацівників.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.Також за минулу добу госпіталізували 2 069 осіб, летальних випадків – 192, одужали – 8 835 осіб.За весь час пандемії в Україні захворіли 4 095 263 особи, одужали – 3 631 580 осіб, летальних випадків – 100 395, також провели 18 113 574 ПЛР-тестувань.м. Київ – 2 363Вінницька – 1 654– 628Дніпропетровська – 1 418Донецька – 1 167Житомирська – 533Закарпатська – 787Запорізька – 835Івано-Франківська – 907Київська – 1 174Кіровоградська – 258Луганська – 756Львівська – 3 411Миколаївська – 802Одеська – 2 471Полтавська – 995Рівненська – 1 441Сумська – 1 308Тернопільська – 1 441Харківська – 1 977Херсонська – 441Хмельницька – 1 070Черкаська – 1 029Чернівецька – 1 010Чернігівська – 892

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