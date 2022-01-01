Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:15
Протягом минулої доби в Україні зареєстрували 30 768 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 4056 дітей та 337 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Також за минулу добу госпіталізували 2 069 осіб, летальних випадків – 192, одужали – 8 835 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли 4 095 263 особи, одужали – 3 631 580 осіб, летальних випадків – 100 395, також провели 18 113 574 ПЛР-тестувань.
м. Київ – 2 363
Вінницька – 1 654
Волинська – 628
Дніпропетровська – 1 418
Донецька – 1 167
Житомирська – 533
Закарпатська – 787
Запорізька – 835
Івано-Франківська – 907
Київська – 1 174
Кіровоградська – 258
Луганська – 756
Львівська – 3 411
Миколаївська – 802
Одеська – 2 471
Полтавська – 995
Рівненська – 1 441
Сумська – 1 308
Тернопільська – 1 441
Харківська – 1 977
Херсонська – 441
Хмельницька – 1 070
Черкаська – 1 029
Чернівецька – 1 010
Чернігівська – 892
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Також за минулу добу госпіталізували 2 069 осіб, летальних випадків – 192, одужали – 8 835 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіли 4 095 263 особи, одужали – 3 631 580 осіб, летальних випадків – 100 395, також провели 18 113 574 ПЛР-тестувань.
м. Київ – 2 363
Вінницька – 1 654
Волинська – 628
Дніпропетровська – 1 418
Донецька – 1 167
Житомирська – 533
Закарпатська – 787
Запорізька – 835
Івано-Франківська – 907
Київська – 1 174
Кіровоградська – 258
Луганська – 756
Львівська – 3 411
Миколаївська – 802
Одеська – 2 471
Полтавська – 995
Рівненська – 1 441
Сумська – 1 308
Тернопільська – 1 441
Харківська – 1 977
Херсонська – 441
Хмельницька – 1 070
Черкаська – 1 029
Чернівецька – 1 010
Чернігівська – 892
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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