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Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Протягом минулої доби в Україні зареєстрували 30 768 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 4056 дітей та 337 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізували 2 069 осіб, летальних випадків – 192, одужали – 8 835 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 095 263 особи, одужали – 3 631 580 осіб, летальних випадків – 100 395, також провели 18 113 574 ПЛР-тестувань.

м. Київ – 2 363

Вінницька – 1 654

Волинська – 628

Дніпропетровська – 1 418

Донецька – 1 167

Житомирська – 533

Закарпатська – 787

Запорізька – 835

Івано-Франківська – 907

Київська – 1 174

Кіровоградська – 258

Луганська – 756

Львівська – 3 411

Миколаївська – 802

Одеська – 2 471

Полтавська – 995

Рівненська – 1 441

Сумська – 1 308

Тернопільська – 1 441

Харківська – 1 977

Херсонська – 441

Хмельницька – 1 070

Черкаська – 1 029

Чернівецька – 1 010

Чернігівська – 892

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Теги: Україна, коронавірус, статистика, ситуація
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