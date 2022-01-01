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Курс валют у Луцьку на 1 лютого

Курс валют у Луцьку на 1 лютого
Курс долара в обмінниках Луцька станом на вівторок, 1 лютого, такий: купівля – 28,20, продаж – 28,38.

Євро купують за 31,60, продають за 31,85.

Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,80, а купують за 6,95.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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