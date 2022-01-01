Курс валют у Луцьку на 1 лютого
Сьогодні, 09:22
Курс долара в обмінниках Луцька станом на вівторок, 1 лютого, такий: купівля – 28,20, продаж – 28,38.
Євро купують за 31,60, продають за 31,85.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,80, а купують за 6,95.
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Євро купують за 31,60, продають за 31,85.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,80, а купують за 6,95.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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