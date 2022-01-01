На Волині – понад 600 нових виявлених випадків COVID-19, троє людей померли

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 628 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 155 дітей та 25 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 95,Летальних випадків (осіб) – 3:Луцький район – 1 випадок в Підгайцівська ТГ;Володимир-Волинський район – 2 випадки: по одному випадку в Нововолинській ТГ та Литовезькій ТГ.методом ПЛР (осіб) – 2078,методом ІФА (осіб) – 163.– 249 хворих:Луцька ТГ – 104Боратинська ТГ – 1Берестечківська ТГ — 11Городищенська ТГ – 7Горохівська ТГ – 36Доросинівська ТГ — 2Ківерцівська ТГ – 5Колківська – 7Копачівська ТГ — 1Мар’янівська ТГ – 8Олицька ТГ — 1Підгайцівська ТГ – 27Рожищенська ТГ – 20Торчинська ТГ — 2Цуманська ТГ – 17– 132 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 58Затурцівська ТГ — 1Зимнівська ТГ – 10Іваничівська ТГ – 11Литовезька ТГ — 1Локачинська ТГ — 4Нововолинська ТГ – 33Оваднівська ТГ – 4Павлівська ТГ – 7Поромівська ТГ – 1Устилузька ТГ — 2– 87 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 36Любешівська ТГ — 16Маневицька ТГ – 30Прилісненська ТГ – 4Сошичненська ТГ — 1– 160 хворих:Голобська ТГ – 1Головненська ТГ — 1Вишнівська ТГ – 3Дубечненська ТГ — 3Дубівська ТГ – 17Забродівська ТГ — 3Ковельська ТГ – 80Колодяжненська ТГ — 3Люблинецька ТГ – 14Любомльська ТГ — 6Ратнівська ТГ – 9Рівненська ТГ – 1Самарівська ТГ — 1Сереховичівська ТГ – 4Старовижівська ТГ – 3Турійська ТГ – 1Шацька ТГ — 10захворіли (осіб) – 111 446 (з них дітей – 8627 та медичних працівників –4790),одужали ( осіб) – 102 426 (з них дітей – 7300 та медичних працівників –4425),летальних випадків (осіб) –2259 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 443617,методом ІФА (осіб) –213592.За добу 31 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 1547 щеплень. Першою дозою щепили — 661 особу, другою дозою – 697 осіб, додатковою дозою – 3, бустерною дозою – 186 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 339268 людей, отримали дві дози – 315563 людини, отримали додаткову дозу – 408 людей, бустерну дозу – 4417 людей. Загалом провели 659656 щеплень.