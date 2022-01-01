На Волині – понад 600 нових виявлених випадків COVID-19, троє людей померли
Сьогодні, 09:31
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 628 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 155 дітей та 25 медпрацівників.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 95,
Летальних випадків (осіб) – 3:
Луцький район – 1 випадок в Підгайцівська ТГ;
Володимир-Волинський район – 2 випадки: по одному випадку в Нововолинській ТГ та Литовезькій ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 2078,
методом ІФА (осіб) – 163.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 249 хворих:
Луцька ТГ – 104
Боратинська ТГ – 1
Берестечківська ТГ — 11
Городищенська ТГ – 7
Горохівська ТГ – 36
Доросинівська ТГ — 2
Ківерцівська ТГ – 5
Колківська – 7
Копачівська ТГ — 1
Мар’янівська ТГ – 8
Олицька ТГ — 1
Підгайцівська ТГ – 27
Рожищенська ТГ – 20
Торчинська ТГ — 2
Цуманська ТГ – 17
Володимир-Волинський район – 132 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 58
Затурцівська ТГ — 1
Зимнівська ТГ – 10
Іваничівська ТГ – 11
Литовезька ТГ — 1
Локачинська ТГ — 4
Нововолинська ТГ – 33
Оваднівська ТГ – 4
Павлівська ТГ – 7
Поромівська ТГ – 1
Устилузька ТГ — 2
Камінь-Каширський район – 87 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 36
Любешівська ТГ — 16
Маневицька ТГ – 30
Прилісненська ТГ – 4
Сошичненська ТГ — 1
Ковельський район – 160 хворих:
Голобська ТГ – 1
Головненська ТГ — 1
Вишнівська ТГ – 3
Дубечненська ТГ — 3
Дубівська ТГ – 17
Забродівська ТГ — 3
Ковельська ТГ – 80
Колодяжненська ТГ — 3
Люблинецька ТГ – 14
Любомльська ТГ — 6
Ратнівська ТГ – 9
Рівненська ТГ – 1
Самарівська ТГ — 1
Сереховичівська ТГ – 4
Старовижівська ТГ – 3
Турійська ТГ – 1
Шацька ТГ — 10
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 111 446 (з них дітей – 8627 та медичних працівників –4790),
одужали ( осіб) – 102 426 (з них дітей – 7300 та медичних працівників –4425),
летальних випадків (осіб) –2259 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 443617,
методом ІФА (осіб) –213592.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 31 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 1547 щеплень. Першою дозою щепили — 661 особу, другою дозою – 697 осіб, додатковою дозою – 3, бустерною дозою – 186 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 339268 людей, отримали дві дози – 315563 людини, отримали додаткову дозу – 408 людей, бустерну дозу – 4417 людей. Загалом провели 659656 щеплень.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 95,
Летальних випадків (осіб) – 3:
Луцький район – 1 випадок в Підгайцівська ТГ;
Володимир-Волинський район – 2 випадки: по одному випадку в Нововолинській ТГ та Литовезькій ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 2078,
методом ІФА (осіб) – 163.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 249 хворих:
Луцька ТГ – 104
Боратинська ТГ – 1
Берестечківська ТГ — 11
Городищенська ТГ – 7
Горохівська ТГ – 36
Доросинівська ТГ — 2
Ківерцівська ТГ – 5
Колківська – 7
Копачівська ТГ — 1
Мар’янівська ТГ – 8
Олицька ТГ — 1
Підгайцівська ТГ – 27
Рожищенська ТГ – 20
Торчинська ТГ — 2
Цуманська ТГ – 17
Володимир-Волинський район – 132 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 58
Затурцівська ТГ — 1
Зимнівська ТГ – 10
Іваничівська ТГ – 11
Литовезька ТГ — 1
Локачинська ТГ — 4
Нововолинська ТГ – 33
Оваднівська ТГ – 4
Павлівська ТГ – 7
Поромівська ТГ – 1
Устилузька ТГ — 2
Камінь-Каширський район – 87 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 36
Любешівська ТГ — 16
Маневицька ТГ – 30
Прилісненська ТГ – 4
Сошичненська ТГ — 1
Ковельський район – 160 хворих:
Голобська ТГ – 1
Головненська ТГ — 1
Вишнівська ТГ – 3
Дубечненська ТГ — 3
Дубівська ТГ – 17
Забродівська ТГ — 3
Ковельська ТГ – 80
Колодяжненська ТГ — 3
Люблинецька ТГ – 14
Любомльська ТГ — 6
Ратнівська ТГ – 9
Рівненська ТГ – 1
Самарівська ТГ — 1
Сереховичівська ТГ – 4
Старовижівська ТГ – 3
Турійська ТГ – 1
Шацька ТГ — 10
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 111 446 (з них дітей – 8627 та медичних працівників –4790),
одужали ( осіб) – 102 426 (з них дітей – 7300 та медичних працівників –4425),
летальних випадків (осіб) –2259 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 443617,
методом ІФА (осіб) –213592.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 31 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 1547 щеплень. Першою дозою щепили — 661 особу, другою дозою – 697 осіб, додатковою дозою – 3, бустерною дозою – 186 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 339268 людей, отримали дві дози – 315563 людини, отримали додаткову дозу – 408 людей, бустерну дозу – 4417 людей. Загалом провели 659656 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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