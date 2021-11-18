вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку зроблять сквер у пам’ять про Миколу Голованя

У Луцьку зроблять сквер у пам’ять про Миколу Голованя
У пам’ять про скульптора Миколу Голованя у Луцьку облаштують сквер.

Про це стало відомо під час оперативної наради у Луцьку.

Відомий на всю Україну скульптор Микола Головань помер у ніч на 1 лютого. Його будинок, який багато хто називав «будинком» з химерами, був знаний на всю Україну та був туристичною родзинкою Луцька.

Сквер на вулиці Драгоманова міська рада має намір облаштувати цьогоріч. Наразі там вже зібрана частина робіт Миколи Голованя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Головань, сквер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині пожежники рятували від вогню дві господарські будівлі. ФОТО
Сьогодні, 10:05
Ловитимуть «зайців»: у Луцьку впровадять жорсткий контроль у маршрутках
Сьогодні, 09:48
У Луцьку зроблять сквер у пам’ять про Миколу Голованя
Сьогодні, 09:33
На Волині – понад 600 нових виявлених випадків COVID-19, троє людей померли
Сьогодні, 09:31
Курс валют у Луцьку на 1 лютого
Сьогодні, 09:22
Схожі новини
Показали, як облаштували сквер в одному з районів Луцька. ФОТО Показали, як облаштували сквер в одному з районів Луцька. ФОТО
18 листопад, 2021, 19:40
Показали завершений сквер біля 26 школи у Луцьку. ФОТО Показали завершений сквер біля 26 школи у Луцьку. ФОТО
13 жовтень, 2021, 21:35
Біля школи у Луцьку завершують облаштування скверу: реакція лучан. ФОТО.ВІДЕО Біля школи у Луцьку завершують облаштування скверу: реакція лучан. ФОТО.ВІДЕО
08 жовтень, 2021, 00:51
Коли у Луцьку з’явиться новий сквер біля школи №26 Коли у Луцьку з’явиться новий сквер біля школи №26
26 серпень, 2021, 11:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – масові скарги на відключення світла
Сьогодні, 10:21
 0
На Волині пожежники рятували від вогню дві господарські будівлі. ФОТО
Сьогодні, 10:05
 0
Ловитимуть «зайців»: у Луцьку впровадять жорсткий контроль у маршрутках
Сьогодні, 09:48
 0
У Луцьку зроблять сквер у пам’ять про Миколу Голованя
Сьогодні, 09:33
 0
На Волині – понад 600 нових виявлених випадків COVID-19, троє людей померли
Сьогодні, 09:31
 0
Медіа
відео
1/8