У Луцьку зроблять сквер у пам’ять про Миколу Голованя

Миколу Голованя у Луцьку облаштують сквер.



Про це стало відомо під час оперативної наради у Луцьку.



Відомий на всю Україну скульптор



Сквер на вулиці Драгоманова міська рада має намір облаштувати цьогоріч. Наразі там вже зібрана частина робіт Миколи Голованя.

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