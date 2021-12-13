На Волині пожежники рятували від вогню дві господарські будівлі. ФОТО

На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.31 січня о 03:15 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу цегляної господарської споруди в селі Охотин Луцького району. О 03:33 за викликом прибули рятувальники 2 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька та 2 державного пожежно-рятувального поста смт Торчин.З’ясувалося, що вогонь виник у прибудові до господарської будівлі, охопив дрова та перекинувся на двері й стіни.О 03:41 пожежу локалізували, о 03:54 – ліквідували.За попередніми даними, загорання спричинили недоліки конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.31 січня о 14:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у цегляній господарській будівлі, що у селищі Цумань Луцького району. Вогонь охопив дах споруди.До місця пожежі прибули працівники 6 державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони селище Олика.О 14:42 вогнеборці локалізували пожежу, о 15:06 – ліквідували.На місці події працювали 7 вогнеборців, залучені 2 одиниці техніки.Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.