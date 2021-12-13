вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині пожежники рятували від вогню дві господарські будівлі. ФОТО

На Волині пожежники рятували від вогню дві господарські будівлі. ФОТО
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

31 січня о 03:15 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу цегляної господарської споруди в селі Охотин Луцького району. О 03:33 за викликом прибули рятувальники 2 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька та 2 державного пожежно-рятувального поста смт Торчин.

З’ясувалося, що вогонь виник у прибудові до господарської будівлі, охопив дрова та перекинувся на двері й стіни.
На Волині пожежники рятували від вогню дві господарські будівлі. ФОТО

О 03:41 пожежу локалізували, о 03:54 – ліквідували.

За попередніми даними, загорання спричинили недоліки конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

31 січня о 14:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у цегляній господарській будівлі, що у селищі Цумань Луцького району. Вогонь охопив дах споруди.

До місця пожежі прибули працівники 6 державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони селище Олика.

О 14:42 вогнеборці локалізували пожежу, о 15:06 – ліквідували.

На місці події працювали 7 вогнеборців, залучені 2 одиниці техніки.

Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку – масові скарги на відключення світла
Сьогодні, 10:21
На Волині пожежники рятували від вогню дві господарські будівлі. ФОТО
Сьогодні, 10:05
Ловитимуть «зайців»: у Луцьку впровадять жорсткий контроль у маршрутках
Сьогодні, 09:48
У Луцьку зроблять сквер у пам’ять про Миколу Голованя
Сьогодні, 09:33
На Волині – понад 600 нових виявлених випадків COVID-19, троє людей померли
Сьогодні, 09:31
Схожі новини
У Ковелі горів житловий будинок: вогонь пошкодив стіни та меблі У Ковелі горів житловий будинок: вогонь пошкодив стіни та меблі
04 січень, 10:10
На Волині горіли три господарські споруди. ФОТО На Волині горіли три господарські споруди. ФОТО
13 грудень, 2021, 10:15
Волинські рятувальники гасили пожежі у житловому секторі Волинські рятувальники гасили пожежі у житловому секторі
09 грудень, 2021, 10:24
На Волині горів автомобіль На Волині горів автомобіль
26 листопад, 2021, 10:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – масові скарги на відключення світла
Сьогодні, 10:21
 0
На Волині пожежники рятували від вогню дві господарські будівлі. ФОТО
Сьогодні, 10:05
 0
Ловитимуть «зайців»: у Луцьку впровадять жорсткий контроль у маршрутках
Сьогодні, 09:48
 0
У Луцьку зроблять сквер у пам’ять про Миколу Голованя
Сьогодні, 09:33
 0
На Волині – понад 600 нових виявлених випадків COVID-19, троє людей померли
Сьогодні, 09:31
 0
Медіа
відео
1/8