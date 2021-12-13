На Волині пожежники рятували від вогню дві господарські будівлі. ФОТО
Сьогодні, 10:05
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
31 січня о 03:15 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу цегляної господарської споруди в селі Охотин Луцького району. О 03:33 за викликом прибули рятувальники 2 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька та 2 державного пожежно-рятувального поста смт Торчин.
З’ясувалося, що вогонь виник у прибудові до господарської будівлі, охопив дрова та перекинувся на двері й стіни.
О 03:41 пожежу локалізували, о 03:54 – ліквідували.
За попередніми даними, загорання спричинили недоліки конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
31 січня о 14:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у цегляній господарській будівлі, що у селищі Цумань Луцького району. Вогонь охопив дах споруди.
До місця пожежі прибули працівники 6 державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони селище Олика.
О 14:42 вогнеборці локалізували пожежу, о 15:06 – ліквідували.
На місці події працювали 7 вогнеборців, залучені 2 одиниці техніки.
Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
31 січня о 03:15 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу цегляної господарської споруди в селі Охотин Луцького району. О 03:33 за викликом прибули рятувальники 2 державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька та 2 державного пожежно-рятувального поста смт Торчин.
З’ясувалося, що вогонь виник у прибудові до господарської будівлі, охопив дрова та перекинувся на двері й стіни.
О 03:41 пожежу локалізували, о 03:54 – ліквідували.
За попередніми даними, загорання спричинили недоліки конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
31 січня о 14:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у цегляній господарській будівлі, що у селищі Цумань Луцького району. Вогонь охопив дах споруди.
До місця пожежі прибули працівники 6 державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони селище Олика.
О 14:42 вогнеборці локалізували пожежу, о 15:06 – ліквідували.
На місці події працювали 7 вогнеборців, залучені 2 одиниці техніки.
Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
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