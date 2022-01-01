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Українці вже можуть завантажити в «Дії» сертифікат про «бустер»

Українці вже можуть завантажити в «Дії» сертифікат про «бустер»
Українці, які отримали третє щеплення проти коронавірусу SARS CoV 2, можуть завантажити цифровий сертифікат, що це засвідчує: він став доступним у сервісі "Дія".

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 1 лютого, пише "Українська правда".

"Як і обіцяли, всі, хто отримав бустерну дозу щеплення від COVID-19 можуть завантажити новий COVID-сертифікат. Щоб отримати цифровий документ достатньо, як і раніше, надіслати запит на генерацію документу на порталі чи у застосунку "Дія", - зазначає Ляшко.

Термін дії сертифіката складатиме 270 днів з часу отримання бустерного щеплення. Згенерувати документ можна після того, як зробили щеплення та внесли відповідний запис до електронної системи охорони здоров’я.

Ляшко зазначив, що сертифікат буде чинним для перетину кордону за 14 днів після щеплення.

Він також наголосив, що кожна країна самостійно встановлює правила перетину кордону для іноземців, тому варто перевіряти ці правила на інтерактивній мапі Міністерства закордонних справ Tripadvisor перед відвідуванням країни.

За даними МОЗ, уже понад 350 тисяч українців отримали бустерну дозу "антиковідної" вакцини.

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Теги: Бустерна доза, сертифікат
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