вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судитимуть злочинну групу, яка збувала сотні доз наркотиків

На Волині судитимуть злочинну групу, яка збувала сотні доз наркотиків
Перед судом постане організована злочинна група, яка займалась збутом особливо небезпечної психотропної речовини «Альфа PVP» на території м. Ковеля.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області у співпраці з управлінням Служби безпеки України в області, за силової підтримки роти поліції особливого призначення та інших служб ГУНП провели ряд контролів за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, а також слідчі розшукові дії, в результаті яких задокументували факти збуту особливо небезпечної психотропної речовини «Альфа PVP» на території м. Ковеля.
На Волині судитимуть злочинну групу, яка збувала сотні доз наркотиків

У вересні 2021 року за місцями проживання трьох фігурантів були проведені обшуки, під час яких вилучено «Альфа PVP», канабіс, готові закладки наркотиків, а також GPS-трекери, електронні ваги, пристрої для вживання наркотиків, ізострічки тощо.
На Волині судитимуть злочинну групу, яка збувала сотні доз наркотиків

Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становила майже 700 тис. грн. Щомісячно фігуранти збували близько 400 доз особливо небезпечної психотропної речовини, дохід злочинної групи в місяць становив понад 200 тис. грн.

24 листопада 2021 року зловмисникам оголосили підозри по 14 епізодах протиправної діяльності: ч. 2 ст. 307 ККУ - 1, ч. 2 ст. 309 ККУ - 2, ч. 3 ст. 307 ККУ – 11 – кваліфікуюча ознака «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи».

Суд обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою.

Учора, 31 січня, кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду.
На Волині судитимуть злочинну групу, яка збувала сотні доз наркотиків

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Ковель, злочинна група, наркотики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський оголосив про створення нового політичного союзу Британії, України та Польщі
Сьогодні, 11:11
Трьом волинським поліцейським присвоїли спеціальні звання. ФОТО
Сьогодні, 11:07
На Волині судитимуть злочинну групу, яка збувала сотні доз наркотиків
Сьогодні, 10:42
Українці вже можуть завантажити в «Дії» сертифікат про «бустер»
Сьогодні, 10:35
У Луцьку – масові скарги на відключення світла
Сьогодні, 10:21
Схожі новини
На Волині судитимуть злочинну групу, яка рік виготовляла і збувала наркотики. ФОТО На Волині судитимуть злочинну групу, яка рік виготовляла і збувала наркотики. ФОТО
06 січень, 10:00
У Ковелі затримали 30-річного «закладчика» наркотиків У Ковелі затримали 30-річного «закладчика» наркотиків
11 листопад, 2021, 09:17
На Волині правоохоронці вилучили наркотиків на понад 60 тисяч доларів США. ФОТО На Волині правоохоронці вилучили наркотиків на понад 60 тисяч доларів США. ФОТО
20 жовтень, 2021, 17:24
Поблизу Ковеля поліцейські затримали автомобіль зі зброєю та наркотиками. ФОТО Поблизу Ковеля поліцейські затримали автомобіль зі зброєю та наркотиками. ФОТО
20 жовтень, 2021, 13:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині від поліомієліту щепили майже 78% немовлят
Сьогодні, 11:50
 0
Волинянка зменшила витрати на газ взимку з тарифом «Твій газ Рівномірний платіж»
Сьогодні, 11:38
 0
Через волинський кордон хотіли перевезти контрабанду у вантажівках. ФОТО
Сьогодні, 11:29
 0
Головний бухгалтер лікарні на Волині платила директору більше, ніж треба було
Сьогодні, 11:15
 0
Зеленський оголосив про створення нового політичного союзу Британії, України та Польщі
Сьогодні, 11:11
 0
Медіа
відео
1/8