На Волині судитимуть злочинну групу, яка збувала сотні доз наркотиків

Перед судом постане організована злочинна група, яка займалась збутом особливо небезпечної психотропної речовини «Альфа PVP» на території м. Ковеля.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Працівники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області у співпраці з управлінням Служби безпеки України в області, за силової підтримки роти поліції особливого призначення та інших служб ГУНП провели ряд контролів за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, а також слідчі розшукові дії, в результаті яких задокументували факти збуту особливо небезпечної психотропної речовини «Альфа PVP» на території м. Ковеля.У вересні 2021 року за місцями проживання трьох фігурантів були проведені обшуки, під час яких вилучено «Альфа PVP», канабіс, готові закладки наркотиків, а також GPS-трекери, електронні ваги, пристрої для вживання наркотиків, ізострічки тощо.Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становила майже 700 тис. грн. Щомісячно фігуранти збували близько 400 доз особливо небезпечної психотропної речовини, дохід злочинної групи в місяць становив понад 200 тис. грн.24 листопада 2021 року зловмисникам оголосили підозри по 14 епізодах протиправної діяльності: ч. 2 ст. 307 ККУ - 1, ч. 2 ст. 309 ККУ - 2, ч. 3 ст. 307 ККУ – 11 – кваліфікуюча ознака «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи».Суд обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою.Учора, 31 січня, кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду.