вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Головний бухгалтер лікарні на Волині платила директору більше, ніж треба було

Головний бухгалтер лікарні на Волині платила директору більше, ніж треба було
Володимир-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення головним бухгалтером однієї з лікарень області службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки інтересам держави.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Слідство вважає, що у 2020 році посадовиця безпідставно погодила визначення посадового окладу директору лікарні у розмірі більшому, ніж було передбачено контрактом.

Це призвело до зайвого нарахування та виплати йому і працівникам, розмір заробітної плати яких залежав від окладу керівника, понад 314 тисяч гривень, чим завдано майнової шкоди лікувальному закладу.

Понад 155 тис. грн з цієї суми уже відшкодовані.

Обвинувачена, яка щиро розкаялася у вчиненому, невдовзі постане перед судом, який і визначить їй міру покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Володимир, зайві виплати, бухгалтер, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка зменшила витрати на газ взимку з тарифом «Твій газ Рівномірний платіж»
Сьогодні, 11:38
Через волинський кордон хотіли перевезти контрабанду у вантажівках. ФОТО
Сьогодні, 11:29
Головний бухгалтер лікарні на Волині платила директору більше, ніж треба було
Сьогодні, 11:15
Зеленський оголосив про створення нового політичного союзу Британії, України та Польщі
Сьогодні, 11:11
Трьом волинським поліцейським присвоїли спеціальні звання. ФОТО
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
Не виплатила 45 тисяч гривень аліментів: волинянці присудили 100 годин громадських робіт Не виплатила 45 тисяч гривень аліментів: волинянці присудили 100 годин громадських робіт
08 листопад, 2021, 14:46
Волинянин, який встромив ножа у груди товаришу, отримав умовний термін Волинянин, який встромив ножа у груди товаришу, отримав умовний термін
16 червень, 2019, 21:56
На Волині горе-батько відбуватиме покарання за те, що не платив аліменти На Волині горе-батько відбуватиме покарання за те, що не платив аліменти
31 січень, 12:22
На Волині судитимуть керівника білоруського підприємства, який привласнив понад мільйон гривень на ремонті дороги На Волині судитимуть керівника білоруського підприємства, який привласнив понад мільйон гривень на ремонті дороги
27 січень, 10:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині від поліомієліту щепили майже 78% немовлят
Сьогодні, 11:50
 0
Волинянка зменшила витрати на газ взимку з тарифом «Твій газ Рівномірний платіж»
Сьогодні, 11:38
 0
Через волинський кордон хотіли перевезти контрабанду у вантажівках. ФОТО
Сьогодні, 11:29
 0
Головний бухгалтер лікарні на Волині платила директору більше, ніж треба було
Сьогодні, 11:15
 0
Зеленський оголосив про створення нового політичного союзу Британії, України та Польщі
Сьогодні, 11:11
 0
Медіа
відео
1/8