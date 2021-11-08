Головний бухгалтер лікарні на Волині платила директору більше, ніж треба було

Володимир-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення головним бухгалтером однієї з лікарень області службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки інтересам держави.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Слідство вважає, що у 2020 році посадовиця безпідставно погодила визначення посадового окладу директору лікарні у розмірі більшому, ніж було передбачено контрактом.Це призвело до зайвого нарахування та виплати йому і працівникам, розмір заробітної плати яких залежав від окладу керівника, понад 314 тисяч гривень, чим завдано майнової шкоди лікувальному закладу.Понад 155 тис. грн з цієї суми уже відшкодовані.Обвинувачена, яка щиро розкаялася у вчиненому, невдовзі постане перед судом, який і визначить їй міру покарання.