Головний бухгалтер лікарні на Волині платила директору більше, ніж треба було
Сьогодні, 11:15
Володимир-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення головним бухгалтером однієї з лікарень області службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки інтересам держави.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Слідство вважає, що у 2020 році посадовиця безпідставно погодила визначення посадового окладу директору лікарні у розмірі більшому, ніж було передбачено контрактом.
Це призвело до зайвого нарахування та виплати йому і працівникам, розмір заробітної плати яких залежав від окладу керівника, понад 314 тисяч гривень, чим завдано майнової шкоди лікувальному закладу.
Понад 155 тис. грн з цієї суми уже відшкодовані.
Обвинувачена, яка щиро розкаялася у вчиненому, невдовзі постане перед судом, який і визначить їй міру покарання.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Слідство вважає, що у 2020 році посадовиця безпідставно погодила визначення посадового окладу директору лікарні у розмірі більшому, ніж було передбачено контрактом.
Це призвело до зайвого нарахування та виплати йому і працівникам, розмір заробітної плати яких залежав від окладу керівника, понад 314 тисяч гривень, чим завдано майнової шкоди лікувальному закладу.
Понад 155 тис. грн з цієї суми уже відшкодовані.
Обвинувачена, яка щиро розкаялася у вчиненому, невдовзі постане перед судом, який і визначить їй міру покарання.
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