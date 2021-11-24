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Трьом волинським поліцейським присвоїли спеціальні звання. ФОТО

Трьом волинським поліцейським присвоїли спеціальні звання. ФОТО
Троє поліцейських з Волині за особливі успіхи у службі отримали спеціальні звання.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Андрій Тарасюк несе службу в поліції з 2010 року, нині він – поліцейський офіцер Люблинецької територіальної громади. Наказом Голови Нацполіції Ігоря Клименка йому присвоєно спеціальне звання майор поліції.

Про роботу Андрій розказує охоче, адже свою громаду добре знає, розуміє проблеми людей, завжди допомагає.
Трьом волинським поліцейським присвоїли спеціальні звання. ФОТО

Каже, що в селах проблеми стандартні – зловживання алкоголем, домашнє насильство, також разом з профільними службами офіцер постійно обстежує сім’ї, які опинились в складних життєвих обставинах.

«Дуже важливо, щоб люди були свідомими та небайдужими. Нещодавно сусіди повідомили старосту, що в певній сім’ї чоловік чинить насильство щодо співмешканки. Служби розпитали про це двох дітей: ті підтвердили неодноразові факти. Разом з тим, жінка призналась не одразу і спочатку всіляко заперечувала, що чоловік зловживає алкоголем і б’ється. Далі на нього складали протоколи за вчинення домашнього насильства, та й це не подіяло. Згодом жінці допомогли знайти інше житло, нині їй нічого не загрожує. Щоправда, чоловік уже просить пробачення, не вживає алкоголю і хоче повернути сім’ю, та вона не погоджується», - розказує Андрій.

У будь-якому разі, схожі сім’ї – завжди на контролі поліції та інших органів. І замовчувати таку проблему, як домашнє насильство, не можна, - переконаний офіцер.

Старшому дільничному м. Ковеля Сергієві Волощинському також сьогодні присвоєно спеціальне звання майор поліції. Він несе службу з 2002 року, тому за такий час роботу знає добре. Здебільшого, її суть – у профілактиці, спілкуванні з особами, схильними до вчинення правопорушень. Сергій розповідає, що нині в Ковелі стало набагато спокійніше, поліція постійно проводить відпрацювання, люди стали більш свідомими і довіряють правоохоронцям.
Трьом волинським поліцейським присвоїли спеціальні звання. ФОТО

Також сьогодні спеціальне звання капітан поліції отримав поліцейський Сергій Геліч, який перебуває на лікарняному.


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Теги: Волинь, поліцейські, звання
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