Трьом волинським поліцейським присвоїли спеціальні звання. ФОТО

Троє поліцейських з Волині за особливі успіхи у службі отримали спеціальні звання.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.несе службу в поліції з 2010 року, нині він – поліцейський офіцер Люблинецької територіальної громади. Наказом Голови Нацполіціїйому присвоєно спеціальне звання майор поліції.Про роботу Андрій розказує охоче, адже свою громаду добре знає, розуміє проблеми людей, завжди допомагає.Каже, що в селах проблеми стандартні – зловживання алкоголем, домашнє насильство, також разом з профільними службами офіцер постійно обстежує сім’ї, які опинились в складних життєвих обставинах.«Дуже важливо, щоб люди були свідомими та небайдужими. Нещодавно сусіди повідомили старосту, що в певній сім’ї чоловік чинить насильство щодо співмешканки. Служби розпитали про це двох дітей: ті підтвердили неодноразові факти. Разом з тим, жінка призналась не одразу і спочатку всіляко заперечувала, що чоловік зловживає алкоголем і б’ється. Далі на нього складали протоколи за вчинення домашнього насильства, та й це не подіяло. Згодом жінці допомогли знайти інше житло, нині їй нічого не загрожує. Щоправда, чоловік уже просить пробачення, не вживає алкоголю і хоче повернути сім’ю, та вона не погоджується», - розказує Андрій.У будь-якому разі, схожі сім’ї – завжди на контролі поліції та інших органів. І замовчувати таку проблему, як домашнє насильство, не можна, - переконаний офіцер.Старшому дільничному м. Ковелятакож сьогодні присвоєно спеціальне звання майор поліції. Він несе службу з 2002 року, тому за такий час роботу знає добре. Здебільшого, її суть – у профілактиці, спілкуванні з особами, схильними до вчинення правопорушень. Сергій розповідає, що нині в Ковелі стало набагато спокійніше, поліція постійно проводить відпрацювання, люди стали більш свідомими і довіряють правоохоронцям.Також сьогодні спеціальне звання капітан поліції отримав поліцейський, який перебуває на лікарняному.