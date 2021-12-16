Через волинський кордон хотіли перевезти контрабанду у вантажівках. ФОТО

Військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили дві спроби незаконного перевезення через кордон цигарок.Про це інформує пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.Учора, 31 січня, в пункт пропуску «Доманове» прибув вантажний автомобіль «Volvo». За кермом вантажівки, яка слідувала в Україну, перебував громадянин Республіки Білорусь. Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили в салоні приховані тютюнові вироби. Сто пачок цигарок марки «NZ» білоруського виробництва іноземець сховав під сидінням авто.Інший водій далекобійник намагався перевезти до Польщі через пункт пропуску «Ягодин» майже 400 пачок безакцизних тютюнових виробів. Їх наш краянин старанно спакував у чорний поліетилен та укрив під матрацом. Проте оглядова група виявила контрабандний сховок.Знайдене у вантажівках куриво встановленим порядком вилучили співробітники Держмитслужби.