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Зеленський оголосив про створення нового політичного союзу Британії, України та Польщі

Зеленський оголосив про створення нового політичного союзу Британії, України та Польщі
Президент Володимир Зеленський оголосив про створення у Європі нового політичного формату співпраці - між Польщею, Британією та Україною.

Про це інформує BBC.

Про деталі нового альянсу представники трьох країн, ймовірно, оголосять найближчими днями.

«Створюємо новий формат політичної співпраці у Європі - між Україною, Британією та Польщею», - заявив Зеленський під час відкриття нової сесії Верховної Ради.

Він нагадав, що у вівторок в Києві перебуватимуть керівники урядів Польщі та Великої Британії.

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Теги: Зеленський, союз, ВРУ
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Коментарі 1
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союз з британією польщі не допоміг відбитись від совітів в 1939
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