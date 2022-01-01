Зеленський оголосив про створення нового політичного союзу Британії, України та Польщі
Сьогодні, 11:11
Президент Володимир Зеленський оголосив про створення у Європі нового політичного формату співпраці - між Польщею, Британією та Україною.
Про це інформує BBC.
Про деталі нового альянсу представники трьох країн, ймовірно, оголосять найближчими днями.
«Створюємо новий формат політичної співпраці у Європі - між Україною, Британією та Польщею», - заявив Зеленський під час відкриття нової сесії Верховної Ради.
Він нагадав, що у вівторок в Києві перебуватимуть керівники урядів Польщі та Великої Британії.
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Про це інформує BBC.
Про деталі нового альянсу представники трьох країн, ймовірно, оголосять найближчими днями.
«Створюємо новий формат політичної співпраці у Європі - між Україною, Британією та Польщею», - заявив Зеленський під час відкриття нової сесії Верховної Ради.
Він нагадав, що у вівторок в Києві перебуватимуть керівники урядів Польщі та Великої Британії.
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Коментарі 1
союз з британією польщі не допоміг відбитись від совітів в 1939
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