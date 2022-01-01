Зеленський оголосив про створення нового політичного союзу Британії, України та Польщі

Володимир Зеленський оголосив про створення у Європі нового політичного формату співпраці - між Польщею, Британією та Україною.



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Про деталі нового альянсу представники трьох країн, ймовірно, оголосять найближчими днями.



«Створюємо новий формат політичної співпраці у Європі - між Україною, Британією та Польщею», - заявив Зеленський під час відкриття нової сесії Верховної Ради.



Він нагадав, що у вівторок в Києві перебуватимуть керівники урядів Польщі та Великої Британії.

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