Як у луцькій «Ласці» доглядають особливих тварин. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Джека знайшли у двадцяти кілометрах від Луцька. Собака був дуже худим та не міг ходити. А найгірше – не бачив. Швидше за все, його збила машина. Тішить те, що вже більше півроку пес у добрих руках. Зір відновити не вдалося, але тварина знову ходить. Підібрали пса та врятували від смерті працівники комунального підприємства “Ласка”. Антон Бабич, який і побачив бідолашного Джека, щасливий, що собака навчився жити у постійній темряві.



“Він орієнтується по запаху і по слуху, завжди, коли його вигулюю, мушу видавати якісь звуки: свистіти або кликати його, аби він почувався спокійно”, – каже відловлювач Антон Бабич.



Тварин, які не бачать, у “Ласці” – п’ятеро. Якби не добрі люди, ті померли би на вулиці.



Зима – найсуворіше випробування для тих, хто не має дому. Хоч за тваринами на підприємстві доглядають, – ті все одно зимують на вулиці. Підігріву у вольєрах та будах немає. Рятуються теплими водою та їжею.



“Готуємо з продуктів, які нам віддають виробники: м’ясні продукти, субпродукти, ковбасні вироби. Ми їх варимо обов’язково, взимку доварюємо кашу”, – розповідає Оксана Богданюк, директорка КП “Ласка”.



Каша – не основна страва, додають її для того, аби збільшити калорійність страв. На думку ветеринарів, ковбасні вироби не найкраща їжа для собак. Кориснішими будуть натуральні продукти.



А головне – подати все теплим вранці. Тварини вже звикли: о восьмій у них сніданок. Усього на підприємстві більше трьохсот собак та близько тридцяти котів. Останніх тут бути не мало б. Їх знаходили у жахливому стані під парканами чи на смітниках. Тому, кажуть, мусили прихистити.



Директорка “Ласки” розповідає: за минулий рік пролікували більше трьохсот тварин. А ще наголошують, якби улюбленців не тільки стерилізували, але й чіпували, чотирилапих було би легше повернути господарям. Тим більше, ця процедура не є дорогою – близько двохсот гривень. Адже значна частина мешканців “Ласки” – раніше домашні тварини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тепла вода, їжа та любов – це, певнять у комунальному підприємстві “Ласка”, допомагає тваринам пережити холодну пору року. І саме цього так бракує безпритульним чотирилапим.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу. Джека знайшли у двадцяти кілометрах від Луцька. Собака був дуже худим та не міг ходити. А найгірше – не бачив. Швидше за все, його збила машина. Тішить те, що вже більше півроку пес у добрих руках. Зір відновити не вдалося, але тварина знову ходить. Підібрали пса та врятували від смерті працівники комунального підприємства “Ласка”., який і побачив бідолашного Джека, щасливий, що собака навчився жити у постійній темряві.“Він орієнтується по запаху і по слуху, завжди, коли його вигулюю, мушу видавати якісь звуки: свистіти або кликати його, аби він почувався спокійно”, – каже відловлювач Антон Бабич.Тварин, які не бачать, у “Ласці” – п’ятеро. Якби не добрі люди, ті померли би на вулиці.Зима – найсуворіше випробування для тих, хто не має дому. Хоч за тваринами на підприємстві доглядають, – ті все одно зимують на вулиці. Підігріву у вольєрах та будах немає. Рятуються теплими водою та їжею.“Готуємо з продуктів, які нам віддають виробники: м’ясні продукти, субпродукти, ковбасні вироби. Ми їх варимо обов’язково, взимку доварюємо кашу”, – розповідає, директорка КП “Ласка”.Каша – не основна страва, додають її для того, аби збільшити калорійність страв. На думку ветеринарів, ковбасні вироби не найкраща їжа для собак. Кориснішими будуть натуральні продукти.А головне – подати все теплим вранці. Тварини вже звикли: о восьмій у них сніданок. Усього на підприємстві більше трьохсот собак та близько тридцяти котів. Останніх тут бути не мало б. Їх знаходили у жахливому стані під парканами чи на смітниках. Тому, кажуть, мусили прихистити.Директорка “Ласки” розповідає: за минулий рік пролікували більше трьохсот тварин. А ще наголошують, якби улюбленців не тільки стерилізували, але й чіпували, чотирилапих було би легше повернути господарям. Тим більше, ця процедура не є дорогою – близько двохсот гривень. Адже значна частина мешканців “Ласки” – раніше домашні тварини.

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